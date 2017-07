Verbrauchsrückerstattung- Neue Aktionen

(fair-NEWS) Nachdem der Naruto-Anime zu Ende gegangen ist, sind viele Naruto-Spiele herausgekommen und ich habe einige davon gespielt. Wenn ich das Spiel, das mir am meisten gefällt, nennen soll, wäre es Naruto Online. Man hält sich dort sehr ans Original und kann sich kaum zurückhalten, alle Hauptquests nacheinander zu machen. Aber natürlich ist die Selbstbeherrschung dabei wichtig. Man sollte besser nicht süchtig werden.



1. Verbrauchsrückerstattung



Ab Stufe 1 verfügbar



Aktionszeitraum: 29. Jun. nach der Aktualisierung bis 05. Jul. 23:59 Uhr



Wenn deine gesamten verbrauchten Goldbarren eine bestimmte Summe erreichen, kannst du eine Belohnung abholen. Während des Aktionszeitraums kann jede Belohnung nur einmal abgeholt werden.



2. Zeitlich begrenztes Anwerben



Ab Stufe 1 verfügbar



Aktionszeitraum: 29. Jun. nach der Aktualisierung bis 05. Jul. 23:59 Uhr



Klicke auf Drehen, um die Räder in Bewegung zu setzen. Wenn sie anhalten, bekommst du alle Gegenstände als Belohnung. Durch die Drehung hast du die Möglichkeit, Obito-Fragmente zu bekommen. Alle 24 Stunden erhältst du eine kostenlose Drehmöglichkeit. Wenn du mit Obito in der Arena gewinnst, kannst du auch eine Belohnung abholen!