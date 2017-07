Mehr Raum für mehr Leistung

(fair-NEWS) Die Osnabrücker Werbeagentur team4media geht den nächsten Entwicklungsschritt und verlegt die Zentrale seiner Kommunikationsideen für Print- und Online-Marketing an die Lengericher Landstraße 7 in Osnabrück. Einhergehend damit werden die Personalkapazitäten für gute Werbung ausgebaut.



Nur 500 m Luftlinie vom alten Firmensitz entfernt, wurde beim zwölfmonatigen Bau des neuen Gebäudes viel Wert auf offene Gestaltung der Büros und Besprechungsräume gelegt. Eine moderne Arbeits- und Wohlfühlatmosphäre für Mitarbeiter und Kunden ist durch die Gestaltung großer Räume, offener Konzepte und heller Einrichtung geschaffen worden. Eine besondere Form der Identität verleiht der Rot-Weiße Anstrich des Neubaus. Und auch im Inneren finden sich die beiden Firmenfarben in Details wie Bürostühlen und Wandakzenten wieder und vereinen somit eine gemütliche Struktur mit designorientiertem Arbeitsumfeld. Gleichzeitig schaffen die neuen, größeren Räumlichkeiten Platz für mehr Manpower in sämtlichen Agenturbelangen.

team4media ist eine Fullservice-Werbeagentur aus Osnabrück, die sich mit ihrer 15-jährigen Erfahrung auf das perfekte Zusammenspiel von Print, Messe und Onlinelösungen spezialisiert hat. Die Geschäftsführer Axel Voss und Jörg Fiedler legen hierbei den Fokus auf die Einzigartigkeit eines jeden Kundens. Zu den Agenturleistungen gehören unter anderem die Konzeption und Gestaltung von Geschäftsunterlagen inkl. Logodesign, Anzeigen und Newslettern sowie Webdesign, Suchmaschinenmarketing und Messeauftritte.

Kommunikationskonzepte werden individuell und übergreifend für Branchen wie Lebensmittel, Baugewerbe, Industrie, Technik und Medizin entwickelt.

Im neuen Firmengebäude hat team4media nun mehr Platz für die Konzeption weiterer begeisternder Ideen und Strategien für seine Kunden. Und bietet zudem einen modernen, hochwertigen Arbeitsort für seine Mitarbeiter.