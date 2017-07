Texterclub auf der CO-REACH 2017: Ein Rückblick

(fair-NEWS)

Augsburg, 04.07.2017. Am 21. und 22. Juni 2017 hat die diesjährige CO-REACH in Nürnberg stattgefunden. Wieder mit von der Partie: Der Texterclub. Am ersten Tag hat Stefan Gottschling das Publikum mit einem Fachvortrag begeistert, am zweiten konnten Anfänger-Texter und Fortgeschrittene ihn hautnah im Praxisseminar erleben. Und natürlich hat auch das Redaktionsteam an beiden Tagen am Texterclub-Stand mit den Besuchern spannende Gespräche geführt.„So steigern Sie Öffnungs- und Klickraten“: Fachvortrag von Stefan GottschlingAm 21. Juni gegen 13 Uhr füllte sich die Speaker’s Area schlagartig. Der Grund: Stefan Gottschling hielt seinen jährlichen Fachvortrag zum Thema „Steigerung der Öffnungs- und Klickraten“. Hunderte von Zuschauern versammelten sich vor der kleinen Bühne und lauschten gebannt. Einblicke in den Vortrag gibt es unter www.youtube.com/watch?v=3lpT3-xjJsI Für alle Textbegeisterten: Das Praxisseminar „Verkaufsstark texten in E-Mail-Marketing und Print“An Tag zwei erklärte Stefan Gottschling im Praxisseminar „Verkaufsstark texten in E-Mail-Marketing und Print“, wie man gelungene Texte für verschiedene Formate schreibt. Von 9:30 Uhr bis 13 Uhr tauchten die Teilnehmer in die Welt von Blickverläufen, Tonalitäten, Roh- und Reintexten ein. Das Ergebnis nach drei stunden geballtem Text-Know-how: Glückliche Texter, die Ihre eigenen Texter schreiben und sofort optimieren!Highlight der Messe: Die Texterclub-Los-TrommelIn diesem Jahr durften die Besucher der CO-REACH am Texterclub-Stand Gratis-Lose ziehen. Der Hauptgewinn: ein kostenloser Seminartag. Außerdem gab es dreimal 50% Rabatt auf ein Seminar nach Wahl sowie diverse Bücher, Texter-Tools und praktische Alltagshelfer wie Tassen, Notizblöcke und Kalender zu gewinnen. Das Fazit der Besucher: Ein wahres Highlight. Stolz wurden Bücher und Tafeln den Freunden und Kollegen präsentiert und sich gleich ein Seminarprospekt geschnappt, um sich das kostenlose Seminar auszusuchen.Einblicke in die Messe – sowohl zum Fachvortrag, als auch zum Praxisseminar und dem Texterclub-Stand – gibt es unter www.facebook.com/texterclub im Fotoalbum CO-REACH 2017.



Bildinformation: Der Texterclub-Stand auf der CO-REACH 2017 (© Julia Höß)