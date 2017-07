Hatha Yoga in der Tripada Akademie Wuppertal

(fair-NEWS)

Wer Hatha Yoga in Wuppertal machen möchte, der ist bei der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® genau an der richtigen Adresse. Das hier angebotene Tripada Yoga ® wurde von dem Leiter und Gründer der Akademie Hans Deutzmann aus langjähriger Yogapraxis aus dem Hatha Yoga entwickelt, speziell optimiert auf Yoga in der Gesundheitsförderung. Es ist für westliche, moderne Menschen säkular ausgerichtet, die Yoga als Entspannungsmethode nutzen möchten und weniger als religiöse Praxis. Halsbrecherische Übungen und extreme Verrenkungen kommen daher in dem Tripada Yoga ® Konzept nicht vor, da dies für die Gesundheit des Körpers nicht so förderlich wäre. Das Hatha Yoga Wuppertal der Tripada Akademie gliedert sich in verschiedene Stufen:Tripada Yoga ® Basic (für Anfänger und eher unfitte Menschen geeignet)Tripada Yoga ® Basic Plus (für fittere Anfänger oder Wiedereinsteiger geeignet)Tripada Yoga ® Mediate (für Fortgeschrittene, fordernd )Desweiteren wurde das Yogakonzept auch auf spezielle Zielgruppen erweitert:Tripada Yoga ® Basic für SchwangereTripada Yoga ® für Kinder von 6-10 und 8-12 JahrenHier ist also Yoga für jeden dabei.Anerkannte KonzepteAlle Kurse mit den verschiedenen Konzepten des Tripada Yoga ® sind von der Zentralen Prüfstelle Prävention anerkannt und zentral zertifiziert. Da es Tripada ® Yogalehrer (ausgebildet von Hans Deutzmann) mittlerweile auch in anderen Städten gibt, die dort Tripada Yoga ® anbieten, kann man sich immer sicher sein, das diese Kurse von allen gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert werden.Entspannung mit Qi Gong WuppertalDie Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® bietet in Wuppertal neben Yoga noch verschiedene andere Kurse zur Entspannungsförderung an. Darunter auch Tai Chi und Qi Gong. Hierbei werden verschiedene Übungen und Übungsabläufe überwiegend im Stehen sehr langsam, fast meditativ ausgeführt. Bei der Ausführung ist man sehr auf den Ablauf fokussiert, wodurch man gedanklich sehr im Hier und Jetzt präsent ist und sich die Gedankenflut dadurch etwas entspannen kann. Tai Chi und Qi Gong Wuppertal unterrichtet in der Tripada Akademie die erfahrene Lehrerin Eva Sübai. Sie ist ebenfalls von den Kassen anerkannt und die Qi Gong Kurse können, so wie alle Gesundheitskurse in der Tripada Akademie, von allen gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden. Die Förderhöhe hängt von der jeweiligen Kasse ab.Egal ob Ihre Vorliebe eher bei Yoga, Tai Chi oder Qi Gong liegt, oder Sie vielleicht eine Entspannungstechnik wie das Autogene Training oder die Progressive Muskelentspannung erlernen möchten – Entspannung ist in der heutigen, stressigen Zeit enorm wichtig geworden für das körperliche und seelische Gleichgewicht. Die regelmäßige Übung einer Entspannungspraxis bietet den perfekten Ausgleich für den Alltag. Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal möchte Sie mit einem großen Kursangebot hierbei unterstützen. Hier findet bestimmt jeder seinen passenden Kurs, zertifiziert und kassengefördert. Informieren Sie sich jetzt unter www.tripada-wuppertal.de und suchen Sie sich ihren passenden Kurs aus. Falls Sie Tripada Yoga ® Kurse in einer anderen Stadt suchen, schauen Sie unter www.tripada.de . Hier gibt es eine zentrale Kurssuche mit allen Tripada ® Partnern.Fr weitere Informationen besuchen : http://tripada-wuppertal.de/produkt-kategorie/progressive-muskelentspannung-in-wuppertal/