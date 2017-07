Kochen und sparen mit Saison Gemüse aus der heimischen Region

(fair-NEWS)

Saisonales Gemüse kaufen schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Durch das plötzliche Überangebot an bestimmten Gemüsesorten sinkt der Preis dadurch drastisch. Wer dann zuschlägt, kauft oft günstiger ein und unterstützt gleichzeitig Kleinbauern mit ihren eigenen Höfen.Mit den Rezepten aus dem „Vier Jahreszeiten Low Carb“ Kochbuch, kann man das ganze Jahr über gesund, kohlenhydratarm und preiswert kochen. Die Kochbuchautorin Beuke hat mit saisonalem Gemüse Low Carb Rezepte entwickelt. Dieses kohlenhydratarme Kochbuch, „Vier Jahreszeiten Low Carb“, beinhaltet eine große Auswahl an vielen Fleisch- und einigen Fischgerichten, sowie Suppen, Salate und Desserts, passend zur jeder Jahreszeit.Die Low Carb Gerichte machen alle satt, aber nicht dick, weil sie für eine verminderte Ausschüttung des Insulins sorgen und somit den Blutzuckerspiegel konstant hält. Alle Kochanleitungen sind mit Kohlenhydratangaben versehen. Die Befürchtung bei der Low Carb Ernährung eine Mangelerscheinung zu bekommen, wird durch die Aufnahme von wichtigen Vitaminen und Spurenelementen durch folgende Lebensmitteln, wie Fleisch, Fisch, frischem Gemüse, bestimmte Obstsorten, Milchprodukte ohne Zuckerzusätze und Nüsse widerlegt. Essen nach dem Low Carb Prinzip, deckt den täglichen Bedarf an vielen wichtigen Mineralstoffen. Eine richtige Zusammenstellung bestimmter Lebensmittel versorgt den Körper mit den notwendigen Kraftstoffen. Mittlerweile raten viele Ernährungsmediziner sich nach dem kohlenhydratarmen Prinzip zu ernähren. Alle Kochanleitungen sind in der Zubereitung durchweg einfach und unkompliziert, so auch für Newcomer in der Küche ideal zum Nachkochen.Bibliographische Angaben:Buchtitel: Vier Jahreszeiten Low CarbAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7412-9709-04,99 Euro – Auch als eBook ISBN 9783743121751 für 3,49 Euro erhältlich.Ein weiterer Kochbuchtipp mit 555 Rezepten aus der kohlenhydratarmen Küche:Bibliographische Angaben:Buchtitel: LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OFAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7386-3677-2EURO 9,99Beschreibung: Diese große Kochwerk beinhaltet 555 ausgewählte Low Carb Kochanleitungen, bestehend aus Schweine-, Rind-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleischgerichte, zusätzlich exotische Fleisch- und Fischgerichte. Außerdem eine große Auswahl an Salaten, Suppen und vegetarische Rezepte. Desweiteren jede Menge Süßspeisen für Zwischendurch und lecker Backwerk. Anbei viele Informationen über das Ernährungsform Low Carb.© 2017 Text Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Vier Jahreszeiten Low Carb