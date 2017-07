(fair-NEWS)

Die Immobilien-Fachtitel "Modernisierungs Magazin", "Der Immobilien Verwalter", "Liegenschaft aktuell" sowie weitere Sonderpublikationen wie "Sicherheit & Brandschutz" erscheinen ab sofort im Münchner MuP Verlag. Die Magazine sind bislang von der Verlags-Marketing Stuttgart GmbH herausgegeben worden. Mit dem Erwerb positioniert sich MuP als Special-Interest- und Fachverlag im auch in der Zukunft stark wachsenden BtoB-Immobilienmarkt. Darüber hinaus gibt MuP seit 2013 u. a. das Magazin "Technik in Bayern" heraus, vermarktet erfolgreich das Magazin "Wirtschaft" der IHK München und Oberbayern sowie die "Deutsche Handwerks Zeitung".Die Fachmagazine bleiben in bewährter Form bestehen. Chefredakteur Jörg Bleyhl freut sich gemein-sam mit seinem Redaktionsteam auf die Zusammenarbeit und positive Synergieeffekte.Die Verlags-Marketing Stuttgart GmbH konzentriert sich künftig auf die Vermarktung des IHK Maga-zins der IHK Stuttgart und das Magazin "Kommunaler Beschaffungsdienst". Monika Frank, Geschäftsführerin: "Die Immobilien-Magazine kommen in sehr gute Hände und haben dort nach dem Tod unseres Verlegers Dieter A. Kuberski wieder eine zukunftsorientierte Verlagsheimat gefunden."Christoph Mattes, Gesellschafter MuP Verlag GmbH: "Das Immobiliengeschäft bleibt ein Wachs-tumsmarkt. Unsere neuen Fachtitel "Modernisierungs Magazin", "Der Immobilien Verwalter" und "Liegenschaft aktuell" begleiten diese Entwicklung weiterhin mit Must-have-Informationen für die Branche. Sie sind demzufolge in Print und Online die perfekte Plattform für alle Werbetreibenden, die sich in diesem wettbewerbsintensiven Markt positionieren und Verkaufsförderung betreiben wollen."



Bildinformation: MuP Verlag übernimmt die Magazine "Modernisierungs Magazin" sowie "Der Immobilien Verwalter" und "Liegenschaft aktuell"