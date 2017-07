Moroccanoil Around The World Tour

(fair-NEWS)

Im Mai fand in der Weststadt Bar Darmstadt die erste Deutsche Moroccanoil Runway Around The World Show statt. Im Juni folgte nun auch München. An dem Event in der Isarpost München nahmen rund 80 Coiffeure und Hairstylisten teil. Internationale Hairstylisten zeigten die neusten Trends von den Fashion Week Shows.Thorsten Kribber, Geschäftsführer Kribber International GmbH, und Hendrik Rumpfkeil, Geschäftsführer Gieseke GmbH, eröffneten die Veranstaltung. Nach einer kurzen Vorstellung der Marke Moroccanoil und einer Videopräsentation der Mitbegründerin Carmen Tal, stellte die Moderatorin Caroline Schimmang das Styling-Duo des Abends vor: Moroccanoil International Educator Rafal Krajewski (Polen) und Vanessa Zahner, Brandmangerin Switzerland. Die beiden Stylisten zeigten an insgesamt sechs Models ihr Können und präsentierten die neusten Haar-Trends. Während des Live-Stylings auf der Showbühne erklärten die beiden Hair Artists wie sie die Looks vorbereitet und welche Moroccanoil Produkte sie verwendet haben.Bei einem abschließenden Get-Together mit Finger Food und Drinks klang der Sommerabend in einer lockeren Atmosphäre aus.Der nächsten Termin für die Moroccanoil Runway Around The World Tour ist: Montag, der 16. Oktober 2017 in StuttgartÜBER MOROCCANOIL Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de . Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil , Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube.Pressekontakt: Peter Sechehaye Public Relations, Stollbergstraße 11, 80539 MünchenTel. 089 27272620, Fax 089 27272621 Mail sarah.kessler@sechehaye.com



Bildinformation: (Bildquelle: @juergenmai)