Das neue Buch von Patrick van Veen

Jos Burgers, einer der begehrtesten Management-Experten in den Niederlanden, sagt: Kunden sind auch nur Menschen. Patrick van Veen, Biologe und Verhaltensforscher, fügt hinzu: Und Menschen sind genau wie Tiere. Der Grund dafür: alle Interaktionen basieren auf denselben Prinzipien. Wir streben nach Aufmerksamkeit, Verständnis und Unterstützung. Wenn man das einmal verstanden hat, können Sie eine andauernde Beziehung zu Ihren Kunden aufbauen. Deine Haltung bestimmt die des Kunden. Genau mit diesem Thema beschäftigt sich van Veen in seinem neuen Buch: "Verliefd op je klant: wat een bioloog je kan leren over verkoop en klantcontact" (Erscheinungsdatum März 2017, bisher nur auf Niederländisch erhältlich). Wie immer mit der passenden Portion Humor, mit nachvollziehbaren Beispielen aus der Praxis und Kritik an den passenden Stellen, bringt Patrick van Veen den Kern einer guten Kundenbeziehung auf den Punkt. Dieses Buch lässt dich lächeln, inspiriert und motiviert dich noch heute seine Ideen in die Praxis umzusetzen.



