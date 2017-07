(fair-NEWS)

HAGEN - 4. Juli 2017. Wandern geht immer - aber wie viel Kondition ist nötig? Was kommt in den Rucksack? Wo sind passende Routen? Vorbereitung und Strecke hängen vom Wandertyp ab: Soll es easy, moderat oder sportlich sein, bin ich Genusswanderer oder Gipfelstürmer? Wikinger Reisen, Marktführer für Wanderurlaub in kleinen Gruppen und individuell, hat Tipps zur Orientierung. Und einen Reisetypentest speziell für Wanderer.Wanderurlaub... für Einsteiger: 1-Stiefel-KategorieLust auf Bewegung und feste Wanderschuhe, am besten knöchelhoch. Dazu bequeme Kleidung, die sich nach dem Zwiebelprinzip kombinieren lässt, Regenschutz und leichter Tagesrucksack. Die Basics für Anfänger und Genusswanderer sind schnell gepackt.Bei der Routenauswahl helfen die "Stiefel-Kriterien" des Veranstalters. In der 1-Stiefel-Kategorie kommen Einsteiger locker mit: drei bis vier Stunden Gehzeit, Höhenunterschiede von 100 bis 200 Meter und wenig Unebenheiten machen jedem Spaß. Noch softer ist die Linie "aktiv und entspannt" mit teilweise nur ein- bis dreistündigen Wanderungen bei geringen Höhenunterschieden - optimal zum Ausprobieren. Etwa im Südwesten Mallorcas: Dort wandern kleinen Gruppen an der Küste und rund um Bergdörfer, genießen eine Olivenölverkostung und entspannen im Vier-Sterne-Hotel.... für Genusswanderer: 1-2 StiefelBei 1-2 Stiefeln steigt die Höhendifferenz bis auf 400 Meter, die Anforderung bleibt moderat, der Stil genussvoll. Zum Beispiel bei der 1-wöchigen Wanderstudienreise am Golf von Neapel aus der Linie "Natur und Kultur". Oder bei lockeren Wanderwochen an der Amalfiküste und auf Rhodos.... für Urlauber mit Aktiverfahrung: 2 StiefelSpätestens ab dem 2-Stiefel-Level ist atmungsaktive Funktionskleidung und -wäsche empfehlenswert. Die reinen Gehzeiten klettern auf rund fünf Stunden und die Höhenunterschiede auf bis zu 600 Meter. Dafür brauchen Aktivurlauber eine solide Grundkondition und Wandererfahrung. Passende Touren führen z. B. über die Panoramapfade der Cinque Terre, in die Karpaten zu Klöstern und Kirchenburgen in Rumänien oder durch die Auvergne und die Cevennen.Im Ultental in Südtirol haben 2-Stiefel-Wanderer die Möglichkeit auszuprobieren,ob sie schon fit für die nächste Stufe sind: Dort läuft ein flexibles Programm mit zwei Reiseleitern, bei dem jeweils 2- und 2-3-Stiefel-Routen zur Wahl stehen.... für sportliche Wanderer und Trekker: 2-3 StiefelAb der Kategorie 2-3 Stiefel sprechen die Wikinger-Aktivspezialisten von sportlichen Wanderungen oder Trekkings. Charakteristisch sind mittlere Gehzeiten von fünf bis sechs Stunden und Höhenunterschiede bis 1.000 Meter, lange Aufstiege und raues Gelände. Zum Beispiel auf den spektakulärsten Routen La Palmas über die Fernwanderwege GR 130 und 131.... für trittsichere Wanderer mit sehr guter Kondition: 3 StiefelBei 3 Stiefeln, u. a. beim Trekking auf Madeira vom äußersten Osten bis zur Westspitze, erhöht sich die Anforderung nochmals: Üblich sind 7- und 8-stündige Gehzeiten und Höhendifferenzen über 1.000 Meter. In dieser Liga gehören Trittsicherheit und eine sportliche Kondition zur Basisausrüstung. Als Vorbereitung empfiehlt sich gezieltes Ausdauer- und Krafttraining. In diese Kategorie fällt u. a. die Tour "Mit Trekkingstiefeln quer über die Insel" auf Madeira. In puncto Outfit sind spezielle Tourenhosen, abgestimmt auf die zu erwartenden Temperaturen, Überhosen gegen Regen und Oberbekleidung nach dem 3-Schichten-Prinzip sinnvoll.Text 3.401 Z. inkl. 