Elektrox Ultimate – Profi-Vorschaltgerät für Einsteiger

(fair-NEWS) Beim Indoor Growing haben sich über Jahrzehnte vor allem Gasentladungslampen wie Natriumdampflampen und Metallhalogenlampen als optimale Pflanzenbeleuchtung etabliert. Um diese Pflanzenleuchtmittel sicher und effektiv betreiben zu können, sind Vorschaltgeräte unabdingbar – wie zum Beispiel das neue Elektrox Ultimate 600 W.



Mit dem Elektrox Ultimate 600 W bietet Elektrox – die Marke für preisbewusste Grower – ein professionelles elektronisches Vorschaltgerät an, das Einsteiger sowie Profis zufrieden stellt. Das optimierte Gehäuse mit dem speziellen Kühlrippendesign sorgt für eine bestmögliche Kühlung, damit sich das Vorschaltgerät nicht überhitzt und so Lampenausfälle vorbeugt. Die ausgeklügelte Technik garantiert überdies ein sicheres und genaues Schalten von Natriumdampf- und Metallhalogenlampen bei 220-240 V – und das in vier verschiedenen Schaltstufen. Somit schaltet das Elektrox Ultimate 600 W sowohl Lampen mit 600 W als auch mit 250 W und 400 W. Auf der höchsten Stufe holt das Einsteiger-Vorschaltgerät von Elektrox mit der Superlumen-Funktion noch einmal 10 % mehr Leistung aus 600-W-Leuchtmitteln heraus: von 600 W auf 660 W.



Das Elektrox Ultimate 600 W richtet sich mit seinem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem an Indoor-Grow-Einsteiger und ist für einen UVP von 169,90 Euro in jedem gut sortierten Growshop erhältlich.

Die Grow In AG wurde 1995 gegründet und bietet inzwischen international eines der größten Sortimente aus sorgfältig geprüften und ausgewählten Artikeln für die erfolgreiche Pflanzenzucht. Ihre jahrelangen Erfahrungen bringt die Grow In AG auch in die Produktentwicklung ein: Hausmarken wie GIB Lighting, Elektrox und Ventilution haben sich führend am Markt etabliert und ermöglichen individuelle Lösungen für die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse.



Als erster Hydroponik-Shop der EU – gegründet von zwei Studenten – zog die Grow In AG europaweit viel Kundenaufmerksamkeit auf sich. Mit der Einführung von Mailorder für Bestellungen und dem Ausbau des Kundenservices durch Showroom, Webshop und Beratung vollzogen sich die wichtigsten Schritte hin zu einem Logistikunternehmen. Heute ist die Grow In AG eines der führenden Großhandelsunternehmen für die Growbranche in Europa.



Seit Frühjahr 2013 befindet sich der Unternehmenssitz in der Wallenroder Straße 7-9, 13435 Berlin. Über 6.000 m² Lagerfläche bieten Platz für mehr als 4.000 Produkte und die technologischen Voraussetzungen, um die Kundenwünsche bestmöglich und zeitnah zu erfüllen. Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich im Einsatz, um optimalen Kundenservice zu leisten und die Branche mit all ihrem Potential weiterzuentwickeln.



Für ein nachhaltiges und umweltbewusstes Wirtschaften setzt die Grow In AG auf erneuerbare Energien. Deshalb bezieht das Unternehmen Fernwärme vom Biomasse-Heizkraftwerk Märkisches Viertel, das direkt gegenüber des Unternehmenssitzes in der Wallenroder Straße grüne Energie erzeugt – mit einer jährlichen CO2-Einsparung von bis zu 26.000 Tonnen.



Die Grow In AG setzt sich zum Ziel, die Bedürfnisse ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen und somit einen herausragenden Kundenservice anzubieten. Deshalb bildet die Grow In AG den gesamten Produktzyklus ab – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Auslieferung an den Kunden – und das seit über 20 Jahren!

