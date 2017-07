Immobilien am Meer kaufen und vermieten als Chance

(fair-NEWS)

Wie der neue Boom von Immobilien in Spanien am Meer zeigt, verändern sich Motive und Suchverhalten von Immobilien-Käufern. Renten werden in Zukunft tiefer ausfallen als erwartet. So droht beispielsweise jedem fünften deutschen Neurentner mit einer Rente von unter EUR 958 ein Leben in Altersarmut. Auch die Empfänger höherer Renten werden sich in Zukunft in Hochpreis-Ländern schwer tun.Immobilien kaufen und vermieten als Maßnahme gegen die AltersarmutGibt es einen Weg, aktiv Gegensteuer zu geben? "Ja" meint Alex Meierhofer, Inhaber einer neuen Art von Immobilienagentur. Sein Rat: "Wer über ein Kapital von mehreren zehntausend Euros verfügt sollte frühzeitig eine eigene Immobilie oder mehrere Immobilien kaufen und vermieten - aber nicht im eigenen Hochpreis-Land - sondern in Spanien am Meer. Denn dort sind die Kaufpreise noch günstig und die Nachfrage nach Miete groß."Gesünder und günstiger am Meer leben als clevere VorsorgeDie Vorteile dieser Art von Vorsorge liegen laut Meierhofer auf der Hand:"Immobilien kaufen und vermieten ermöglicht eine laufende Amortisation der Hypothek und ermöglicht es - dank Heilklima und tiefer Lebenshaltungskosten - auch dem Empfänger tiefer Renten, ein gesundes und komfortables Leben im Ruhestand zu führen." Siehe <a href="www.ammeerwohnen.com/leben-an-der-costa-blanca/">Leben an der Costa Blanca</a>.Immobilien kaufen und vermieten über einen Buying Agent"Meine Agentur "AM MEER WOHNEN" sucht für Kunden, die Immobilien kaufen und vermieten wollen, an der spanischen Küste die besten Angebote mit Wertsteigerungs- und Vermietungspotenzial heraus. Im Gegensatz zu traditionellen Maklern in Spanien arbeitet meine Agentur als Buying Agent ohne eigenes Immobilienangebot. Wir nehmen allein die Interessen der Käufer wahr und können aus dem gesamten Angebot an der Küste schöpfen. Kunden sparen dabei Ärger, Zeit und Geld. Wer einen kostenlosen Suchauftrag erteilen möchte, <a href="www.ammeerwohnen.com/persoenliches-wunschformular/">kann seinen Wunschzettel gleich hier ausfüllen</a>. Oder er kann den kostenlosen Newsletter abonnieren und sich über das Kaufen und Vermieten aktueller neuer Immobilien in Spanien auf dem Laufenden halten. <a href="www.ammeerwohnen.com/newsletter/">Hier geht es zur Anmeldung</a>."



Bildinformation: Immobilien kaufen und vermieten