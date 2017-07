Wellness-Resort der Superlative in Kärnten – das ist das Mountain Resort Feuerberg

(fair-NEWS)

„Auch wenn ich sie jeden Tag habe, ich sehe sie immer noch. Auch wenn ich sie jeden Tag spüre, ich genieße sie immer wieder. Auch wenn sie mich alle Tage erfreut, ich werde sie niemals als etwas Alltägliches ansehen: Die Weite des Blickes. Hier am Feuerberg habe ich sie Tag für Tag. Sie macht etwas mit mir. Sie wird auch etwas mit Ihnen machen. Das weiß ich sicher.“- Erwin Berger, Eigentümer des familiengeführten Mountain Resort FeuerbergBodensdorf, Juli 2017Eingebettet in die 500.000 m² große Bergeralm in Kärnten im Süden Österreichs befindet sich das 4-Sterne Mountain Resort Feuerberg auf 1766 Metern Seehöhe. Mit seiner einmaligen Kombination aus der 3000m² großen Bade- und Wohlfühlwelt und einem jederzeit erlebbaren einzigartigen Weitblick über die Kärntener Täler und Berge ist das Mountain Resort Feuerberg ein Ort der Inspiration und des Einklangs, sowohl mit sich selbst, als auch der Natur. Es ist dieses ganz besondere Gefühl, das die Inhaberfamilie Isabella und Erwin Berger im ganzen Haus spür- und erlebbar macht. Eine Herzlichkeit aus ihrer Persönlichkeit heraus, die sie an ihr gesamtes Team weitergeben. Insgesamt 60 Zimmer und 14 Chalets bieten einen unvergesslichen Aufenthalt zu jeder Jahreszeit für alle anspruchsvollen Urlaubsgäste – egal, ob Aktivurlauber oder Ruhe-Liebhaber.Die Gerlitzen Alpe, auf der sich das Mountain Resort Feuerberg befindet, bietet einen Ausblick über halb Kärnten, den wohl kein Besucher jemals vergessen wird – besonderen Ausdruck findet dieses beeindruckende Panorama in der 3000m² großen Bade- und Wohlfühlwelt des Resorts. Panoramablicke mit bis zu 270° ermöglichen im Mountain Resort Feuerberg traumhafte Erlebnisse und ganz persönliche Momente, die „das Kleine im Großen“ greifbar machen. Umfangreiche Saunawelten, Pools, Wellness-Behandlungen und „Spirit am Berg“-Programme bieten vielfältige Möglichkeiten der Entspannung – immer versehen mit dem Weitblick über die Kärntener Täler. Besonderes Highlight ist der 25 Meter lange Unendlich-Pool mit Blick über die umliegenden Täler – hier verschmelzen Natur, Wellness und Entspannung zu einer unglaublichen Erfahrung im Mountain Resort Feuerberg, die Besucher förmlich „in die Unendlichkeit des Himmels“ schwimmen lässt.Vor oder nach den Wellness-Inspirationen im Mountain Resort Feuerberg noch aktiv werden? Kein Problem! Durch die Lage mitten in der Natur am Hang der Gerlitzen Alpe bietet sich ein Paradies für Aktivurlauber. Die Gerlitzen Alpe ist mit insgesamt 42 km Pisten sowie 15 Seilbahnen ein perfekter Ort für den Winterurlaub. In diesem Jahr hat das Mountain Resort Feuerberg den SKI HOTEL STAR AWARD in der Kategorie „Ski Wellness“ erhalten – das Beste aus beiden Welten wird hier kombiniert! Insgesamt 147 km Wanderwege bieten auch im Sommer perfekte Bedingungen für Wanderer, Trailrunner und Mountainbiker.Besonderen Wert legt das Mountain Resort Feuerberg auf die individuelle Entfaltung jedes einzelnen Gastes. Genau wie der Berg ist auch das Haus sehr wandelbar. Wer Leben und Trubel sucht, für den ist der Familiensommer wie gemacht. Die Monate Juli und August gehören den Familien. Betreuung für Kinder und Teenagern von 3 bis 18 Jahren, aufregende Programmwochen, kreative Spielideen, Trampoline, Sporthalle, Jugendräume, Kidsclub mit Bällebad und vieles mehr stehen im Programm. Eltern dürfen sich währenddessen etwas Ruhe gönnen und in einer der „Silent Areas“ entspannen.Stille und tiefgehende Angebote wie Meditation oder Yoga bieten das Frühjahr und der Wellnessherbst. Besondere Gäste wie Mönche, Zen-Priester, Teemeister, Philosophen, Coaches oder Märchenerzähler sorgen mit ihren inspirierenden Programmen das ganze Jahr dafür, dass Urlaubstage nachhaltig „wirken“.Das ganze Haus trägt eine besondere Handschrift. Ausgewählte Kunst und Musik sowie Zitate von Rilke oder Kühlewind. Inhalte, die nicht nur unterhalten wollen sondern in die Tiefe gehen - oder in die Weite. Dafür reicht es allerdings, aus dem Fenster zu sehen. Der Blick über Täler und Almen spricht für sich.Weitere Informationen unter www.hotel-feuerberg.at



