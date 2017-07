IBS Technology ist ein TOP CONSULTANT

(fair-NEWS)

Frankfurt/Essen – Die IBS Technology darf sich Top-Consultant 2017 nennen. Bei der wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung des Beratervergleichs TOP CONSULTANT stellte das Unternehmen seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung auf dem 4. Deutschen Mittelstands-Summit in Essen gratulierte TOP CONSULTANT-Mentor und Bundespräsident a. D. Christian Wulff den Geschäftsführern Donny Riyadi Santoso und Matthias Mauer zu diesem Erfolg.Bereits seit 2010 kürt TOP CONSULTANT die besten Berater für den Mittelstand. Das Siegel macht die Professionalität und die Kompetenz seiner Träger weithin sichtbar. Mittelständler schätzen es als verlässliche Orientierungshilfe auf dem überhitzten Beratermarkt.Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach – sie allein entscheiden, wer das TOP CONSULTANT-Siegel tragen darf. Beide leiten gemeinsam die wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Im Auftrag von compamedia befragt die WGMB Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen und wertet die Ergebnisse zusammen mit weiteren Unternehmensdaten aus. Das TOP CONSULTANT-Siegel wird nur dann verliehen, wenn ein Beratungshaus hierbei ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielt. In diesem Jahr erhielten insgesamt 96 Unternehmen die begehrte Auszeichnung.IBS Technology hat dieses Verfahren durchlaufen und die wissenschaftliche Leitung überzeugt. Seit über 7 Jahren am Markt, haben sich die Frankfurter Berater vor allem im Bereich IT-Management einen Namen gemacht.Der Schwerpunkt der IBS Technology liegt in der Beratung und der Einführung von CRM-Lösungen sowie deren Integration in die Systemlandschaft des Kunden. Daneben bieten die IBS Zusatzlösungen an, die im Sinne von Industrie 4.0 die Prozessabläufe mit cloudbasierten Lösungen nutzen und den Wert der CRM-Lösung steigern.In der Umsetzung erfolgreicher CRM-Projekte konnte die IBS viele Kunden gewinnen und Know how in vielen Branchen und besonders in der Bauzulieferer- und Fertigungsindustrie sammeln. Abgerundet wird das Angebot durch laufendes Marktscreening nach neuen Verbesserungs- und Reparations-Möglichkeiten.„Unsere Qualifikationen und unsere Fähigkeit, neueste Entwicklungen in den Bereichen CRM und Systemintegration für unsere Kunden nutzbar zu machen, macht uns zu einer der besten Companies auf diesem Gebiet “, sagt Geschäftsführer Donny Riyadi Santoso.Ein ausführliches Porträt über IBS Technology findet sich auf dem Beraterportal www.beste-mittelstandsberater.de Prof. Dr. Dietmar Fink hebt die Transparenz hervor, die das Siegel stiftet: „Der Beratermarkt ist heißgelaufen und bringt immer wieder auch zweifelhafte Anbieter hervor. TOP CONSULTANT zeichnet jene Berater aus, die beiIhren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Siegel dient mittelständischen Unternehmen somit als wichtige Orientierungshilfe auf einem unübersichtlichen Markt.“



Bildinformation: IBS Technology ist ein TOP CONSULTANT