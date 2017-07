„DRP Sommerakademie: Workshops zur erfolgreichen Bewerbung“

(fair-NEWS)

Zu wenige Informationen über die richtige Bewerbung und den Arbeits- und Stellenmarkt sowie Unsicherheiten und Zweifel in Bezug auf die eigenen Kompetenzen behindern die aktive Stellensuche besonders auch bei Menschen, die gerade arbeitslos geworden sind.Als Maßnahme zur Heranführung an den Arbeitsmarkt spielt das gezielte Bewerbungstraining eine bedeutende Rolle. Hier können genannte Defizite wirkungsvoll und gezielt abgebaut werden.DRP - Doreen Remke Personal bietet im Rahmen seiner Sommerakademie von Juli bis September spezielle Workshops für Personen, die wieder vor der Herausforderung einer Bewerbung stehen bzw. ihre Bewerbungsaktivitäten überprüfen und verbessern wollen.„Wir erarbeiten in eintägigen Workshops gemeinsam die persönliche Bewerbungsstrategie, erstellen marktgerechte Bewerbungsunterlagen, verbessern den Bewerbungsauftritt und trainieren Bewerbungssituationen (wie z.B. telefonische Bewerbungsaktivitäten oder Bewerbungsgespräche)“, so Doreen Remke, Geschäftsführerin von DRP – Doreen Remke Personal.Weitere Informationen zur „DRP Sommerakademie“ zu Themen und Terminen sind im Internet zu finden unter: https://www.doreenremke.de/ über-uns/veranstaltungen



Bildinformation: DRP - Doreen Remke Personal