Richtig viel Urlaub für"s Geld

Düsseldorf, 04. Juli 2017 - Für schöne Ferientage oder den Kurztrip übers Wochenende bieten die 35 Jugendherbergen im Rheinland eine Vielzahl an Möglichkeiten mit jeder Menge Spaß für die ganze Familie. Wie wäre es mit einem Ausflug in die Unterwasserwelt? Beim Angebot "Bonn submarine" erleben die Gäste die faszinierende Tiefsee im Sea Life Königswinter. "Düsseldorf steinzeitlich" entführt die Gäste in das Neanderthal Museum, das an vielen kindgerechten Stationen die Urgeschichte lebendig werden lässt. Oder soll es wild werden? Im Wildgehege Hellenthal trifft man auf Luchs, Biber und Kondor "Santiago", den Star der Flugshow in der Greifvogelstation.17 Jugendherbergen im Rheinland eignen sich besonders für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub mit der ganzen Familie: Moderne Familienzimmer, meist mit eigenem Bad, viel Platz zum Spielen und Toben, Spielecken und großzügige Außengelände bieten zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten.Mit den Familiengeschenken des DJH Rheinland können Gäste bei einem Aufenthalt in einigen Jugendherbergen zudem bares Geld sparen. So gibt es den Sonderpreis "3-für-2", bei dem die dritte Nacht im Familienzimmer gratis ist (inkl. Frühstück und Bettwäsche). 15 der 35 Jugendherbergen machen bei der Aktion mit - entweder in den NRW-Ferien oder sogar ganzjährig (Liste der teilnehmenden Jugendherbergen unter www.jh-familien.de/Angebote.html ).Als weiteres Extra für den perfekten Aufenthalt gibt es jetzt eine günstige neue Preisstaffelung für Familien: Kinder bis drei Jahre übernachten kostenfrei, Kinder zwischen vier und zwölf erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent.In allen 17 Familien-Jugendherbergen können Gäste für nur 4,90 EUR pro Person das "Familien-Plus-Paket" dazu buchen. Neben Badetuch, Mineralwasser, Obst und Stadtplan beinhaltet das Paket auch eine Familien-Schatzkiste. Zweige, Blätter, Eintrittskarten und Fotos - alle Schätze, die die Kinder beim gemeinsamen Ferienabenteuer sammeln, haben nun einen Platz.Weitere Infos unter www.jh-familien.de und unter www.djh-rheinland.de



Bildinformation: Urlaubsspaß für Klein und Groß (Bildquelle: DJH Rheinland)