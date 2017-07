Parasoft: Software Testtools für das IoT erweitert

(fair-NEWS)

Monrovia/USA, Juli 2017 - Parasoft, führender Anbieter von Software-Testlösungen für Enterprise- und Embedded-Entwicklungen, kündigt die nächste Generation seiner Qualitätslösung für moderne, hochkomplexe IoT-Geräte und -Applikationen an: Die Continuous Testing Lösung kombiniert Softwareanalyse, funktionale und nicht-funktionale Tests, virtuelle Prüfstände und intelligente Analysen zum Perfektionieren von IoT-Software. Entwicklern und Testern, die an modernen mehrschichten Anwendungen arbeiten, eröffnet sie folgende Möglichkeiten:-Schnelles Aufdecken und Beseitigen von Defekten und Schwachstellen (z. B. falsche Verwendung von Codierungs-APIs, Nichteinhaltung von Codierstandards usw.)-Verifikation von Funktion, Performance, Security und Konformität-Ausgewogenheit zwischen Prüfaufwand, Codeüberdeckung und änderungsbasierter Intelligenz-Effiziente Unterstützung von Agile- und Continuous Testing-ProzessenWegen vieler externer Abhängigkeiten, Schnittstellen und nicht vorhersehbarer Umgebungen kann sich das Prüfen von IoT-Geräten und -Anwendungen schwierig gestalten. Parasoft hilft Unternehmen bei der Perfektionierung ihrer IoT-Software mit der präziseren Simulation von Marktbedingungen und potenziellem Netzwerk-Traffic als Bestandteil der Funktions-, Performance- und Security-Tests. Die im Zuge dieser Tests und Analysen gesammelten Daten stehen anschließend für weiterführende Auswertungen zur Verfügung, damit sich die Management-Teams auf die wirklich relevanten Aspekte konzentrieren können - nämlich dafür zu sorgen, dass keine defektbehaftete Software zum Einsatz kommt, die zu Fehlfunktionen des Systems und der Anwendung führen könnte."Um IoT-Geräte und -Applikationen zügig zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen, dürfen sich die Teams nicht mit den üblichen Paradigmen zum Testen von Embedded-Software begnügen. Stattdessen sollten sie auf Tools und Methoden setzen, die die Herausforderungen, mit denen die IT-Abteilungen schon seit Jahrzehnten konfrontiert werden, besser widerspiegeln", erklärt Marc Brown, Chief Marketing Officer bei Parasoft.Mit seinem breiten Tool-Angebot adressiert Parasoft Entwickler und Prüfer, die an der Entwicklung der komplexen, mehrere Ebenen umfassenden Anwendungen von heute arbeiten. Im Einzelnen besteht das Test-Portfolio aus folgenden Lösungen-Statische Analyse und Laufzeit-Analyse für die sofortige Identifikation von Defekten-Modul-, Funktions-, API-, Performance- und Security-Tests-Virtuelle Prüfumgebungen und Komponenten durch Service-Virtualisierung, um das Testen zu beschleunigen-Intelligente Analysen, um die Maßnahmen eines Teams auf Risiken oder sich ändernde Bereiche zu fokussieren-Dashboards und Reportfunktionen, um die Bereitschaft der Software zu kommunizierenDie Softwaretest-Lösungen von Parasoft unterstützen Entwickler bei automatisierten Security-Tests, der Server-Virtualisierung, der Codeanalyse und intelligenten Analysefunktionen. Sie ermöglichen Zeit zu sparen, die Qualität der Software zu steigern, Sicherheitsrisiken zu beseitigen und die Auslieferung fehlerhafter IoT-Produkte zu unterbinden.



Bildinformation: Parasoft: Anbieter von Software-Testlösungen