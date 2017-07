(fair-NEWS)

<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/goldankauf">Goldankauf Oldenburg - SG Pfand- und Leihhaus </a>Viele unserer Kunden fragen sich, wieso wir in der Lage sind, Ihnen einen solch guten Goldpreis anbieten zu können. Auf genau diese Frage möchten wir in diesem Beitrag genauer eingehen.<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/goldankauf">Goldankauf zum Tagespreis - Wie ist das möglich? </a>Da das Kerngeschäft des SG Pfand- und Leihhaus seit Jahren in der Vergabe von Pfandkrediten liegt, sind wir in der Lage, Ihnen, als unseren Kunden, den Tagespreis für Gold anbieten zu können. Wir versichern Ihnen keine versteckte Kosten und Abzüge. Für uns zählt der Ankauf von Gold zu einer besonderen Zusatzleistung, welche wir unseren Kunden anbieten möchten. Nicht primär als eine Einnahmequelle. Deshalb liegt es in unserem Ermessen, den für Sie besten Preis zu kalkulieren und Ihnen den Wert auszuzahlen, welchen Ihr Goldstück besitzt.Warum Sie sich beim Verkauf Ihres Goldes im SG Pfand- und Leihhaus sicher sein dürfen?Wir sind stets bemüht, Ihnen den besten Preis für Ihre Wertgegenstände aus Gold zu vergelten. Immer wieder kommt es vor, dass unsere Kunden mit Diamantschmuck vorstellig werden, bei der Schätzung des tatsächlichen Wertes jedoch verunsichert sind. Meist wird der Gegenwert unterschätzt.Durch die jahrzehntelange Erfahrung unserer Gutachter, sind wir in der Lage, Ihnen für Ihren Schmuck, in welchem Diamant eingearbeitet ist, mehr als den reinen Goldpreis anbieten zu können. Diamanten werden im SG Pfand- und Leihhaus ab einer Größe von 0,25 ct berücksichtigt. Nach sorgfältigster Qualitätsprüfung werden diese, ihrem Wert entsprechend, vergütet.Die Vorteile liegen auf der Hand!Tagespreise für Gold, Goldschmuck, Altgold, Bruchgold wie auch für ZahngoldKeine langen Warte- bzw. BearbeitungszeitenSorgfältigste Qualitätsprüfung durch erfahrene GutachterBerücksichtigung von Diamanten ab EUR 0,25 ct bei jedem SchmuckstückSofortige Vergütung Ihres SchmuckstückesBarauszahlung (Vermeidung von Wartezeiten durch Überweisungswege)Das sagen Kunden über das SG Pfand- und Leihhaus:(Auszug aus den Ekomi Bewertungen. Bereits über 920 Kunden haben uns eine Bewertung hinterlassen)"Wir waren über 2. Stunden in Oldenburg unterwegs um den besten Preis für unser Gold zu bekommen.Nach den Juwelieren,die sehr schlecht zahlen,sind wir hier gelandet.Der Preis stimmte sofort ohne Hinterfragen oder Feilschen.So Lob ich mir das.""Am Anfang war ich mir unsicher ob ich wirklich ins Pfandhaus gehen soll.Die Bedenken waren nach dem ersten Gespräch sofort zerstreut.Wie freundlich die Mitarbiter sind und bemüht.Kann jedem das Pfandhaus empfehlen""Zahngold mit Zähnen zum guten Preis abgegeben""Uns wurde für ein Collier mit Diamanten das doppelte geboten im Vergleich zu den Juwelieren die gold ankaufen.Wären wir doch direkt zu euch gekommen,hätten wir uns viel Zeit gespart"Überzeugen sie sich gerne selbst und holen sich noch heute ihr Angebot.<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/kontakt">Ihr SG Pfand und Leihhaus - Mit Sicherheit</a>



