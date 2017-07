Wellnessurlaub an der polnischen Ostsee - Wellnessangebote im Hotel Skal traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Wellnessurlaub in Polen:Wellnessurlaub gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisen der Deutschen, bleibt allerdings Heimaturlaub. Das östliche Nachbarland Polen stellt insbesondere für preisbewusste deutsche Urlauber mit geringerem Einkommen eine attraktive Alternative zum Wellnessurlaub in Deutschland dar. Binnen weniger Jahre hat sich in Polen ein Markt für Spa und Wellness sehr dynamisch entwickelt. Vor allem an der polnischen Ostsee entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, die den europäischen Dienstleistungsstandard anbieten und für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Ruhiges und gemütliches Wellnesshotel Skal an der polnischen Ostsee:Das im Jahr 2016 eröffnete Vier-Sterne-Wellnesshotel (Landeskategorie) Skal ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Das Hotel befindet sich im beschaulichen Badeort Ustronie Morskie und liegt ruhig am Ortsrand in der Näher von einem Park und vielen Radwegen, etwa 150 m vom feinsandigen Strand entfernt.Das Hotel Skal bietet 45 Doppelzimmer und 10 zweistöckige Appartements, zwei Restaurants und einen Wellnessbereich an. Die Zimmer sind allesamt modern und elegant eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Warme Farben, große Fenster und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen diesen Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre. Die Restaurants bieten traditionelle polnische Küche mit vielen Apfelspezialitäten. Es werden vor allem saisonale, regionale Produkte und Obst aus den umliegenden Obstgärten verwendet. Für Entspannung und Wohlbefinden sorgt der kleine aber feine Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, Salzgrotte, Jacuzzi und breitem Massage- und Kosmetikangebot.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Vielfältige Reiseangebote im Hotel Skal bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Pauschalangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Urlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: „5 Entspannungstage zu zweit genießen“• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Buchungstermine: 04.09.2017 - 21.12.2017 nach Verfügbarkeit• Preise: Ab 180,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Verwöhn-Halbpension:2.1. 5 x vielfältiges Frühstücksbuffet mit Vital Gerichten2.2. 2 x romantisches Abendessen im À-la-carte-Restaurant2.3. 3 x kaltes/warmes Abendbuffet mit Vital Gerichten3. Eine Flasche Wein zur Begrüßung auf dem Zimmer4. Nutzung des Wellnessbereiches5. 2 x Sonnenwiese6. Kuschelweicher Bademantel für die Dauer des Aufenthalts7. Kostenloses WLAN8. Inkl. großem Wellnesspaket:8.1. 1 x Körperpeeling mit Maske (45 min)8.2. 1 x klassische Rückenmassage (30 min)8.3. 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)8.4. 1 x Aromabad in der Wellness-Badewanne (20 min)8.5. 3 x Salzgrotte (je 45 min)Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,26,hotel-skal Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel SKAL ****