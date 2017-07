Naturschutz und Gorilla Tracking in Ruanda, Ostafrika

(fair-NEWS)

München, 04. Juli 2017 -Am 21. Juni 2017 hat in Ruanda, Ostafrika, dem Land der tausend Hügel, die neue Bisate Lodge des nachhaltigen Unternehmens Wilderness Safaris, eröffnet. Es handelt sich dabei um ein kleines luxuriöses 5-Sterne Premier Camp auf 2400 Meter Höhe, das im Volcanoes Nationalpark liegt und über 6 Forest Villen verfügt, in denen bis zu 12 Gäste Platz finden.Geschäftsführerin und Inhaberin von DESIGNREISEN, Marion Aliabadi erklärt: "Die Lodge steht im inneren eines erloschenen Kraters wie ein Amphietheater und erstreckt sich auf 43 Hektar. Jede der 91 Quadratmeter großen Villen mit typisch ruandischer Inneneinrichtung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, sowie einen großzügigen Eingangsbereich mit Sicht auf die Vulkane Bisoke, Karisimbi und Mikeno. Ethnisch inspiriert ist die Architektur der Lodge, deren Ziel es ist, die Natur nachhaltig zu schützen und zu respektieren. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für morgendliche Gorilla-Beobachtungen. In der Region sind Berggorillas, verschiedene Primaten wie Golden Monkeys und der Kolobisaffe zuhause. Ziel ist es, eng mit den Gemeinden vor Ort an einem Wiederaufforstungskonzept zu arbeiten, die Lebensräume der Berggorillas weiter zu verbessern und zu schützen. Die beste Reisezeit sind Juni bis September und Dezember bis Januar."Preise: buchbar ab 1.100 US-Dollar pro Person/Nacht im DZ.Es gibt eine inklusiv Rate: Übernachtung mit Vollverpflegung, WLAN, Aktivitäten im Camp, Welcome Massage, Laundry Service, Gym in a Bag, Steuern.Über Designreisen:Der Premiumveranstalter DESIGNREISEN ist für perfekte Organisation und Komfort auf höchstem Level bekannt. Designreisen wurde vor 15 Jahren von Marion und Robert Aliabadi gegründet und aufgebaut. Die erfahrene Touristik-Managerin hat persönlich schon über 1000 Luxushotels besucht, ihr Team verfügt über Insiderwissen zu unzähligen Destinationen. Es gibt praktisch kein Land, das diesen ausgewiesenen Reiseexperten fremd ist - eine wichtige Voraussetzung für ihr tägliches Geschäft: Wir empfehlen nur das, was wir persönlich kennen.Anfragen und Buchungen bei DESIGNREISEN (Theresienstrasse 1, 80333 München, Telefon: +49 (0)89-90 77 88 99 oder www.designreisen.de ). Als Veranstalter luxuriöser Reiseangebote für den gehobenen Traveller ist DESIGNREISEN ganz auf exklusive Beratung spezialisiert. Offeriert werden ausschließlich Destinationen und Hotels, die von den Reisedesignern selbst getestet worden sind.



Bildinformation: (Bildquelle: wilderness safaris)