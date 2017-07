Städtereise mit Familie: Unterwegs in Lissabon mit Kindern

(fair-NEWS)

Lissabon/Frankfurt, 4. Juli 2017 – Ob Hai-Alarm, schwimmender Bus oder simuliertes Erdbeben – eine Städtereise nach Lissabon wird auch für Kinder nicht langweilig. Denn die portugiesische Hauptstadt und ihre Region bieten ein umfangreiches und spannendes Freizeitangebot für alle Altersklassen. Kurze Flugzeiten zum zentrumsnah gelegenen Flughafen überzeugen Familien ebenso wie der gut ausgebaute öffentliche Nahverkehr, der alle Sehenswürdigkeiten kostengünstig und bequem erreichbar macht.• Hippotrip: Mit dem schwimmenden Bus durch LissabonEine lustige Stadtrundfahrt zu Wasser und zu Land, und zwar mit demselben Fahrzeug, können Groß und Klein in Lissabon mit dem Hippotrip erleben. Der Amphibienbus fährt alle wichtigen Sehenswürdigkeiten an und ein Guide erzählt währenddessen (auf Portugiesisch und Englisch) von Mythen und Legenden aus Portugals Hauptstadt. Die Rundfahrt startet und endet an der Doca de Santo Amaro, dauert 90 Minuten und kostet 25 Euro pro Person, Kinder von zwei bis 16 Jahren zahlen 15 Euro. Von April bis September finden die Bustouren täglich um 10, 12, 14, 16 und 18 Uhr statt, in den Wintermonaten (Oktober bis März) jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr.• Aushilfs-Falkner in der Tapada de MafraAuch das 39 Kilometer nordwestlich von Lissabon gelegene Mafra ist wie geschaffen für einen Familienausflug: Hier befindet sich neben dem Palast Palácio de Mafra auch der wunderschöne Park Tapada de Mafra. Was einst als Jagdrevier des Monarchen und seines Hofstaats gedacht war, gehört heute mit seinen einzigartigen Charakteristiken zum nationalen Kulturerbe und steht unter Naturschutz. Auf einer Fläche von mehr als 800 Hektar gibt es eine vielfältige und einzigartige Flora, in der verschiedene Wildarten wie beispielsweise Rothirsche, Wildschweine, Dammhirsche, und Füchse leben. Auch Greifvögel können Besucher aus nächster Nähe beobachten – nicht nur bei den Flugvorführungen, sondern auch als Aushilfs-Falkner. Hierbei dürfen die kleinen Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen werfen und lernen die wichtigsten Methoden für das Training der Raubvögel kennen. Das Gelände der Tapada können Urlauber per Pedes oder mit dem Mountainbike erkunden. Darüber hinaus gibt es Reitwege und die Möglichkeit zum Bogen- oder Armbrustschießen. Das Waldgebiet ist montags bis freitags von zehn bis 14 Uhr geöffnet.• Auf du und du mit Nemo, Mondfisch und HaiEinem Hai direkt in die Augen sehen oder das Besondere des Mondfischs entdecken: Die Unterwasserwelt im Ozeanarium begeistert Jung und Alt. Durch eine meterhohe Glasscheibe können Besucher im großen Hauptaquarium, gefüllt mit fünf Millionen Litern Salzwasser, den Lebensraum seltener Meeresbewohner beobachten, ohne selbst nass zu werden. Im Park der Nationen beherbergt das große Seewasseraquarium insgesamt etwa 16.000 Meeresbewohner. Ein Highlight sind auch die Seeotter und Pinguine. Der Eintritt kostet 16,20 Euro pro Person, für Kinder von vier bis zwölf Jahren 10,80 Euro. Darüber hinaus bietet das Ozeanarium ein ganz besonderes Übernachtungsangebot speziell für Familien an. Statt im Hotel schlafen große und kleine Gäste direkt vor dem Haifischbecken. Das nächtliche Programm beginnt um 20 Uhr und richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Die Übernachtung kostet 60 Euro pro Teilnehmer. Im Preis enthalten sind der Eintritt in das Ozeanarium, alle Aktivitäten, ein nächtlicher Imbiss und das Frühstück. Das Programm wird in Portugiesisch und Englisch angeboten.• Tierisch gut: Jardim ZoológicoFür Tierfreunde empfiehlt sich auch der Jardim Zoológico, der per Metro unkompliziert in einer Viertelstunde vom Stadtzentrum zu erreichen ist. Geparden, Tiger, Affen und Koalas – Vor allem mit Kindern bietet der zoologische Garten eine schöne Alternative, um einen Tag abseits der Stadt zu verbringen. In dem mehr als 100 Jahre alten Zoo leben über 2.000 Tiere und über 330 verschiedene Tierarten. Auch die Seilbahn mit offenen Kabinen ist eine besondere Attraktion: Sie verläuft über das gesamte Areal und bietet interessante Perspektiven und neue Blicke auf die tierischen Bewohner. Der Eintritt kostet 20,50 Euro pro Person, Kinder von drei bis zwölf Jahren zahlen 14,50 Euro.• Lisboa Story Centre: Erdbeben in 4DEine spannende, virtuelle Reise in die Vergangenheit Lissabons erleben Besucher im Lisboa Story Center am Platz „Praça do Comércio“ im Zentrum der Stadt. Jede Epoche wird in einem eigenen Bereich präsentiert und von Audio- und Videobeiträgen begleitet. Kernstück der interaktiven Ausstellung: Groß und Klein können das Erdbeben von 1755 „nacherleben“. Außerdem erfahren sie anhand eines Modells, wie die Stadt vor dem großen Erdstoß aufgebaut war. Die Ausstellung informiert über den Wiederaufbau Lissabons nach den Plänen des damaligen Premierministers und Stadtplaners Marquês de Pombal. Der Rundgang dauert eine Stunde. Besuchern steht hierfür ein Audioguide in neun verschiedenen Sprachen zur Verfügung – auch auf Deutsch. Eine kindgerechte Audioführung ist ebenfalls erhältlich. Der Eintritt kostet sieben Euro pro Person, für Kinder von sechs bis 15 Jahren drei Euro.• Puppen aus aller WeltDas Marionettenmuseum ist in einem ehemaligen Kloster untergebracht und Teil der Theater- und Operntradition Portugals. Groß und Klein können hier wunderschöne Marionetten, Masken und verschiedene Bedien- und Spieltechniken aus mehreren Ländern des Marionettenspiels, wie zum Beispiel aus Afrika, Indonesien, China, Korea, Frankreich, Italien, England, Belgien und natürlich Portugal betrachten. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, Kinder bis fünf Jahre zahlen 1,50 Euro.• Lebendige Wissenschaft im Pavillon des WissensIm Pavillon des Wissens, einem interaktiven Museum für Wissenschaft und Technologie, können große und kleine Besucher die physische Welt erkunden. Mehr als 300 interaktive Module sollen die Wissenschaft näher bringen und erlauben es den Kindern auf spielerische Weise Zugang zu unterschiedlichen Wissensgebieten zu erhalten. Mit durchschnittlich 800 Besuchern pro Tag ist der "Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva" eines der meistfrequentierten Museen in Portugal. Der Eintritt kostet neun Euro pro Person, Kinder von drei bis sechs Jahren zahlen fünf Euro, von sieben bis 17 Jahren sechs Euro.



Bildinformation: Global Communication Experts GmbH