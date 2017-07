Hessens Winzer öffnen ihre Keller und Küchen

(fair-NEWS)

Hessen ist besonders für seine Weinbauregionen wie die Hessische Bergstraße und den Rheingau bekannt. Einer verspäteten Erlaubnis zur Weinlese, die der Fürstbischof von Fulda dem Kellermeister des Schloss Johannisberg erteilen musste, ist es zu verdanken, dass im 18. Jahrhundert auch im Rheingau die Wirkung der Edelfäule und damit die Spätlese entdeckt wurde – und auch noch heute bieten hessische Winzer wahre Raritäten. Doch nicht nur die edlen Tropfen locken jährlich zahlreiche Touristen zu Weinverköstigungen in die hessischen Regionen, auch viele Feste und Freizeitaktivitäten rund um die schönsten Weinlandschaften begeistern im Sommer 2017 mit Kulinarik, Musik, Tanz und jeder Menge Spaß. Unter www.hessen-tourismus.de stellt die HA Hessen Agentur die schönsten Weinbaugebiete, traditionsreiche Keltereien sowie die besten Feste Hessens rund um das Thema Sekt und Wein vor.++ Weltweit größte Riesling-Verkostung auf der 42. Rheingauer Weinwoche ++115 Stände sowie über 1.000 unterschiedliche Wein- und Sektsorten aus einer Weinregion – vom 11. bis zum 20. August 2017 lädt die Rheingauer Weinwoche bereits zum 42. Mal Liebhaber edler Tropfen auf den Wiesbadener Schlossplatz ein. Der Platz vor der Marktkirche sowie das Dern’sche Gelände verwandeln sich zehn Tage lang in einen stimmungsvollen Schauplatz mit drei Bühnen, auf denen rund 50 Musikgruppen die Besucher in Feierlaune bringen. Das musikalische Unterhaltungsprogramm der Rheingauer Weinwoche ist gewohnt abwechslungsreich und vielfältig: neben den bekannten Klassikern unter den Bands, wie „Beat Box“, „The Candies“, „Kleanshot“ oder „Gazebo Tree“, sind diesmal auch Nachwuchsbands wie „Rosanna and the Lineholders“ oder „Kick Bin“ vertreten und sorgen für Stimmung im Publikum. Die Eröffnungsparade findet am Freitag, den 11. August 2017 um 17 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus am Schlossplatz statt. Für das leibliche Wohl sorgen die erlesenen Weine aus dem Rheingau sowie verschiedene kulinarische Köstlichkeiten. Die Stände sind montags bis donnerstags sowie sonntags von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Freitags und samstags werden Besucher zwischen 11 Uhr und 24 Uhr empfangen. Mit dem ESWE-Bus ist die Rheingauer Weinwoche ganz bequem zu erreichen. Das Weinfest-Ticket berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt im gesamten Tarifgebiet und kostet 4,40 Euro für Erwachsene. Kinder zahlen 2,70 Euro.++ Weinberg mit alter Tradition: Wiesbadener Neroberg ++Am 12. August und 19. September 2017 jeweils um 17:30 Uhr sowie am 7. Oktober 2017 um 16 Uhr können Weinliebhaber auf dem Wiesbadener Hausberg ein ganz besonderes Wein-Erlebnis genießen. An diesen Terminen findet auf dem Weinberg des Nerobergs, der normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, eine Führung mit anschließender Weinprobe statt. Teilnehmer erhalten hier interessante Einblicke in die Historie sowie den Weinanbau, der bereits im Jahr 1525 seinen Ursprung fand. Mit weitem Blick über die Stadt werden insgesamt drei verschiedene Weine aus den verschiedenen Weinlagen der Hessischen Staatsweingüter, inklusive dem „Neroberger“, verkostet. Tickets sind für 21 Euro pro Person inklusive Weinverkostung und Weinglas an der Tourist-Information oder online erhältlich.++ Tag der offenen Tür bei Henkell & Co in Wiesbaden ++Jeden Samstag um 12 Uhr öffnet die Henkell & Co. Sektkellerei interessierten Besuchern aus aller Welt ihre Pforten. Bereits im Jahr 1832 wurde die allseits bekannte Sektmarke Henkell & Co. von Adam Henkell in Mainz gegründet und zog anschließend ins hessische Wiesbaden-Biebrich. In der Kellerei sind Repräsentation und Sektherstellung in sachlichem Jugendstil miteinander vereint – auch das prachtvolle Foyer aus griechischem und italienischem Marmor ist im Stil des Schlosses gehalten. Der Ausflug in die Welt des prickelnden Genusses bietet einen faszinierenden Einblick in den sieben Stockwerke tiefen Weinkeller, das Sektmuseum und die Produktion der meistexportierten deutschen Sektmarke. Verschiedene Führungen wie die „Schnupperführung“, die „Genussführung“ oder die „Pearls-of-Europe-Führung“ laden Besucher dazu ein, bei der Produktion zuzuschauen und die Hintergründe der traditionellen Flaschengärung zu erfahren. Eine Führung beinhaltet die Verkostung eines Sekts sowie einen Henkell Piccolo zum Mitnehmen. Karten sind je nach Führung ab acht Euro für Erwachsene erhältlich. Ob Sekt, Prosecco, Crémant, Cava oder Champagner – im Anschluss lädt der „Henkell-Shop“ Besucher zum Stöbern zwischen edlen Tropfen ein und hat freitags von 11 Uhr bis um 19 Uhr und samstags von 10 Uhr bis um 15 Uhr geöffnet.++ Böddiger Berg: Hessens nördlichster Weinberg ++In Felsberg, weit im Norden Hessens, lockt das Weinbaugebiet Rheingau mit seinem letzten Ausläufer: Auf dem Böddiger Berg in der „Drei-Burgen-Stadt“ im Edertal wird auf der Fläche von 1,4 Hektar Wein angebaut. Die jahrhundertealte Tradition des Weinbaus fand nach einer kriegs- und klimabedingten Pause ein erneutes Erwachen im Jahr 1992. Der Böddiger Berg ist seither fruchtbarer Boden für die auf ökologischer Basis angebauten Rebsorten, dem Ehrenfelser und dem Riesling. Neben Sekt- und Weinsorten rundet auch der Edelbrand aus destilliertem Wein die Angebotspallette von Hessens nördlichstem Weinberg ab. Jährliches Highlight ist die Wahl der Weinkönigin auf dem Weinfest am Felsberger Marktplatz, die bereits 17-jährige Tradition feiert und gemeinsam vom Burgverein Felsberg und der Stadt organisiert wird. Ein für Nordhessen besonderes Ereignis ist zudem die Weinlese im Oktober: Bis zu 50 freiwillige Helfer können sich an der Ernte beteiligen und dem Förderverein Böddiger Berg e.V. unterstützend zur Seite stehen. Wer einmal den Ursprung des Weins hautnah miterleben möchte, kann sich als Helfer registrieren, denn neue Weinleser sind neben den „Stammlesern“ immer herzlich willkommen.++ Wein trifft Main: Rheingauer Weinmarkt in Frankfurt am Main ++Mit über 600 Weinen und Sekten präsentieren sich Rheingauer Winzer vom 30. August bis zum 8. September 2017 beim Rheingauer Weinmarkt auf der „Fressgass‘“, der kulinarischen Flaniermeile Frankfurts. Der Rheingauer Weinmarkt blickt auf eine fast 40-jährige Geschichte zurück und bringt alljährlich Winzer aus dem Rheingau und Weinliebhaber aus aller Welt zusammen. Von leichten Sommerweinen bis zu edlen Tropfen: Zehn Tage lang können sich Besucher jeweils von 11 bis 23 Uhr auf Weinproben und Verkostungen an insgesamt 30 Winzerständen freuen. Für das leibliche Wohl sorgen die zahlreichen Food-Stände entlang der Fressgass‘.++ Roter Riesling auf dem Darmstädter Weinfest ++Vom 31. August bis zum 3. September 2017 ist die Wilhelminenstraße in Darmstadt Schauplatz des traditionellen Darmstädter Weinfestes und lockt Liebhaber erlesener Sekt- und Weinsorten sowie Feierfreudige in die südhessische Stadt. Donnerstags und samstags öffnet das Weinfest von 12 Uhr bis 24 Uhr, sonntags von 12 Uhr bis 22 Uhr seine zahlreichen Stände. Hier erwartet die Besucher ein ganz besonderer Tropfen – der Rote Riesling. Nur eine Weinbaugegend in Deutschland hält die Tradition des Anbaus der roten Rieslingtraube noch wach: die Hessische Bergstraße. Neben Winzern und Gastronomen aus der Stadt präsentieren sich auf dem Darmstädter Weinfest auch Vertreter aus dem Rheingau und Rheinhessen sowie der Pfalz und laden zum Probieren der beliebten Tropfen in Form von Sekt und Wein sowie zum Genießen und Verweilen ein. Für ausgelassene Festatmosphäre sorgt jedes Jahr die stimmungsvolle Livemusik der zahlreichen Straßenmusikanten und lässt das Darmstädter Weinfest zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.++ Weinfeste und Weinwanderungen entlang der Bergstraße in Heppenheim ++Im „Land des Roten Rieslings“ pulsiert das Leben – die Bergstraße begeistert auch 2017 Touristen und Einheimische mit ihren traditionellen Weinfesten, Theater- und Konzertvorstellungen sowie kulinarischen Erlebnisreisen und lädt zu einem Besuch in die Region ein. Vom 2. bis zum 10. September 2017 lockt das „Bergsträßer Winzerfest“ nach Bensheim mit täglichen Tanz- und Musikshows sowie einem großen Brillantfeuerwerk. Ganzjährig kann bei Winzern und modernen Vinotheken, wie etwa dem „VINIVERSUM Bergstraße“ in Heppenheim, während fachkundig moderierten Weinproben die Vielfalt des Bergsträßer Weines genossen werden. Ein Erlebnis der besonderen Art stellt hier die Weinwanderung über den Geopfad „Wein und Stein“ am 16. Juli 2017 von 11 Uhr bis 14 Uhr mit rund 70 Stationen durch Heppenheim dar, bei dem Wissenswertes über den Weinanbau, die Rebsorten sowie die Arbeitsweise von Winzern vermittelt wird. Entlang des befestigten Rundwanderwegs durch fünf Weinlagen laden Ruhebänke und Panoramablicke über fünf deutsche Weinbaugebiete zum Verweilen ein. Ein Ticket für die Weinwanderung auf dem Erlebnispfad kostet 19 Euro und beinhaltet eine Verkostung mit vier Weinen, einer Vesper und Führung durch das VINIVERSUM.++ Frisches Obst, Whiskey, Gin und Co – Obsthof am Berg in Kriftel ++Seit Generationen baut der Familienbetrieb Henrich am „Am Berg“ in Kriftel im Taunus Obst an, keltert und verarbeitet es zu edlen Spirituosen. Der damals noch kleine Obstbaubetrieb lockt heute regelmäßig zahlreiche Genießer regionaler Produkte auf seinen Obsthof. Die breite Angebotspalette der bereits mehrfach prämierten Kelterei und Brennerei umfasst neben Spitzen-Whiskey neuerdings auch die Gin-Sorte „Gin Sieben“, die alle sieben Kräuter der Frankfurter Spezialität „Grüne Soße“ enthält. Zum Betrieb gehört außerdem ein Hofladen, in dem Besucher unter anderem Kartoffeln, frisches Obst und Säfte sowie Wurstwaren erwerben können. Der Hofladen hat jeweils montags bis freitags von 8 Uhr bis 18:30 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. In der an den Betrieb angeschlossenen Straußenwirtschaft können Gäste in den Sommermonaten ab Juni jeweils donnerstags und freitags ab 18 Uhr, samstags und sonntags ab 16 Uhr alle hofeigenen Produkte in authentischer Atmosphäre direkt vor Ort genießen.Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.hessen-tourismus.de/kultur-genuss/kulinarisches-hessen/hessens-winzer-oeffnen-ihre-keller-und-kuechen



