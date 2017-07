Firma Brocker: Pfandkredit aus einem der ältesten Leihhäuser Aachens

(fair-NEWS)

Tradition verpflichtet: Dieses Motto prägt die Arbeit des Pfandhaus Brocker. Das 1873 gegründete Unternehmen aus Mönchengladbach ist eines der ältesten Pfandhäuser Deutschlands und wird heute in vierter Generation von den Geschwistern Stephan Schmitz und Sabine Thiel, den Urenkeln des Gründers Anton Brocker, geführt. In Aachen ( www.aachen-pfandhaus.de ) führt die Firma Brocker ihr Geschäft seit 30 Jahren, seit neun Jahren an der Stiftstraße 18 am Rande der Innenstadt, weitere Filialen bestehen, neben dem Stammhaus in Mönchengladbach, in Krefeld und Neuss."Wir gehören in der Kaiserstadt zu den ältesten und arriviertesten Pfandhäusern. Und der langjährige Erfolg gibt uns Recht, dass wir vor 30 Jahren den richtigen Weg mit der Gründung unserer Filiale in Aachen eingeschlagen haben", sagt Stephan Schmitz. Kunden aus der ganzen Region besuchen das Pfandhaus Brocker, um dort die umfassenden Services rund um die Pfandleihe in Anspruch zu nehmen. Schmuck, Uhren und andere Wertgegenstände wie Münzen und Silber werden schnell, unkompliziert und zu Höchstpreisen beliehen: "Wir bieten Kunden die Möglichkeit, einen finanziellen Engpass durch einen Pfandkredit zu überbrücken. Die Vorteile: Sie machen keine Schulden, müssen keinen Kredit bei einem Finanzinstitut aufnehmen und bleiben Eigentümer des Gegenstandes", sagt Sabine Thiel."Unsere Arbeit steht unter der Überschrift "beleihen statt verkaufen". Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch in einer finanziellen Sondersituation schnell und unbürokratisch Geld erhalten sollte, ohne dafür einen ihm lieb gewonnenen Gegenstand verkaufen zu müssen. Dafür stehen wir seit 143 Jahren und überzeugen die Kunden mit Qualität, Fairness, Zuverlässigkeit, Transparenz und Diskretion", betont Stephan Schmitz.Ausgehend vom Marktwert ermittelt das Leihhaus Brocker in Aachen fair und transparent den höchstmöglichen Preis, den wir sofort bar auszahlen. Das alles passiert ohne Schufa-Prüfung. Der Pfandkredit kostet ein Prozent Zinsen pro Monat zuzüglich einer Gebühr für Versicherung und Verwahrung nach Pfandleihverordnung. Die Laufzeit des Pfandkredits beträgt in der Regel vier Monate, Verlängerungen um jeweils weitere vier Monate sind problemlos möglich. Das Besondere laut Stephan Schmitz: "Wir haben viele internationale Kunden, die aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden zu uns kommen. Sie wissen, dass sie bei uns einen außergewöhnlichen Service erhalten, deshalb nehmen sie gerne auch weitere Wege auf sich."Ebenso hat sich die Firma Brocker in Aachen einen Namen als Schmuckhaus gemacht. Wir führen Anhänger, Armbänder, Ketten, Ohrringe, Ringe und Uhren vieler Marken in unterschiedlichen Materialien. Gelb- und Weißgold in 333er- und 585er-Legierungen, 925er Silber, Edelstahl: Uns kommt es auf eine hochwertige Verarbeitung, lange Haltbarkeit und abwechslungsreiche Formen an - bei gleichzeitig attraktiven Preisen", sagt Sabine Thiel. Die Brocker-Schmuckpreise sind frei kalkulierbar und liegen deshalb deutlich unter denen vergleichbarer Anbieter. Auf Service und Beratung muss niemand verzichten, betonen die Inhaber. Die Firma Brocker beschäftigt in ihrer Aachener Filiale nur Schmuckexperten, die dementsprechend auch für Schmuckanfertigungen, Ringgrößenänderungen und Reparaturen an Uhren und Schmuck bereit stehen.



Bildinformation: Das Schmuck- und Pfandhaus Brocker besteht in Aachen bereits seit 30 Jahren.