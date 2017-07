Esso und DeutschlandCard starten Sommeraktion

(fair-NEWS)

Vom 1. Juli bis 31. August 2017 lohnt sich für alle DeutschlandCard Teilnehmer der Besuch an einer der rund 1.000 teilnehmenden Esso Stationen ganz besonders. Denn in diesem Zeitraum haben DeutschlandCard Teilnehmer alle 20 Minuten die Chance gratis zu tanken. Die Gewinner werden noch direkt an der Kasse informiert. Ihnen wird anschließend der Wert ihrer Tankrechnung in Form von DeutschlandCard Punkten auf ihr Punkte-Konto zurückerstattet.Aber auch wer beim Tanken nicht sofort Glück haben sollte, geht nicht leer aus. Alle DeutschlandCard Teilnehmer erhalten bei jedem Karteneinsatz an einer Esso Station im Aktionszeitraum einen Flyer mit attraktiven Vorteils-Coupons, unter anderem von EDEKA, Marktkauf, Netto Marken-Discount, Hammer und sonnenklar.TV. Alle Informationen zur Aktion sind auf der Webseite unter www.deutschlandcard.de/gratistanken verfügbar.Dirk Kemmerer, Geschäftsführer der DeutschlandCard: "Gemeinsam mit unserem Premium Partner Esso versüßen wir unseren aktuell mehr als 20 Millionen Teilnehmern den Sommer und überraschen sie mit gratis Tankfüllungen in Form von DeutschlandCard Punkten direkt an der Zapfsäule. So kommt Sommerlaune auf!""Im Juli und August sorgen wir mit unserer Sommeraktion gemeinsam mit der DeutschlandCard an rund 1.000 teilnehmenden Esso Stationen für sommerliche Glücksmomente und sicherlich viele jubelnde Esso Kunden. Denn so einfach war Punkte sammeln noch nie", erklärt Jan-Kristian Hübner, der bei Esso für das DeutschlandCard Programm zuständig ist.