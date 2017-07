Bitcoin trifft Schweizer Uhren

(fair-NEWS)

"Bitcoin Watch" heisst die neue Uhr aus der Schweiz.Die junge Uhrenfirma Bernecker Uhren Werke, eine Tochter der BridgeWard AG aus Rüthi im St. Galler Rheintal, verbindet die Krypto-Währung Bitcoin mit modernen Armband-Uhren, die sich durch ein frisches Design auszeichnen. Perfekt nicht nur für Bitcoin Enthusiasten.Bitcoin und andere digitale Währungen sind momentan in aller Munde, mit Kursgewinnen von mehreren 100 Prozent und täglich neuen Rekorden verblüffen sie auch ihre grössten Kritiker. Um den Fans von Bitcoin auch die Möglichkeit zu bieten, täglich ihren Ethusiasmus offen zu zeigen, gibt es nun die erste Bitcoin Watch, mit der die Träger ihre Unterstützung der digitalen Währung prominent und durchaus mit modernem Schick demonstrieren können."Die Bitcoin Watch" ist erhältlich in zwei Kollektionen zu jeweils 4 Modellen. Entweder mit Quarz Uhrwerken der Firma Ronda, oder, in der Luxusversion, mit einem Caliber 39 Automatik Uhrwerk der bekannten Schweizer Uhrwerksschmiede Eterna und werden später bei Händlern sowie online im Bitcoin Watch Shop für Preise zwischen 260 Euro ( Quarz ) bis zu 3700 Euro ( Automatik ) erhältlich sein.Die neue "Bitcoin Watch" wurde nun in einer ersten und limitierten Ausgabe auf der Kreativ-Plattform "Kickstarter" gestartet: <a href="https://www.kickstarter.com/projects/swisswatches/bitcoin-watch-limited-edition">https://www.kickstarter.com/projects/swisswatches/bitcoin-watch-limited-edition</a>Daher ist es interessierten Kunden nun für eine kurze Zeit möglich, die Modelle der Kollektion "Quarz" in einer numerierten limitierten Edition von 500 Stck. pro Modell auf Kickstarter zu einem Einführungspreis von nur 229 Euro und die Kollektion "Automatik" in einer numerierten limitierten Edition von 250 Stck. pro Modell zu einem Einführungspreis von nur 2290 Euro zu bestellen. Versand und lebenslange Garantie inbegriffen!Die Initiatoren sind sich sicher: Mit dem modernen und jungen Label "Bitcoin Watch" hat ein neuer Trend in der Schweizer Uhrenindustrie begonnen, der nicht nur Bitcoin Enthusiasten und Fans ihren Support für die Digitale Währung zeigen lässt, sondern dies auch noch mit der weltweit bekannten Qualität der Schweizer Uhrenindustrie.Eine lebenslange Garantie auf das Uhrwerk und andere Komponenten wie Glas, Gehäuse, Ziffernblatt, Zeiger und Verarbeitung sind selbstverständlich.Um auch den Anhängern der digitalen Währung Ethereum eine Freude zu bereiten, gibt es die Uhren auch in einer Ethereum Edition. Diese ist, wie die Bitcoin Watch, auf Kickstarter in einer limitierten und numerierten Edition erhältlich.Hier können Sie die "Bitcoin Watch" Kickstarter-Kampagne besuchen: <a href="https://www.kickstarter.com/projects/swisswatches/bitcoin-watch-limited-edition">https://www.kickstarter.com/projects/swisswatches/bitcoin-watch-limited-edition</a>Bitcoin Watch ist eine Marke der Bernecker Uhren Werke, Bridgeward AG, Schweiz.



Bildinformation: Bitcoin Watches