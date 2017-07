Nostalgischer Look und Style

(fair-NEWS)

Die hochwertig verarbeitete Automatikuhr "<a href="https://www.otto-weitzmann.com/index.php?produkt_suche=grandtimer&PHPSESSID=l8pru586pnvesaclg3q71m2ei4&SHOP_ID=8&WAEHRUNG_ID=1&PARTNER=&PAGE=10">GRANDTIMER</a>" aus der beliebten FINEST WATCHES-Kollektion der Augsburger Uhren-Spezialisten von WEITZMANN besticht durch ihr ausgefallenes, annähernd eckiges Edelstahl-Gehäuse.Die geriffelte Lünette ist hierbei jeweils auf die Gehäusefarbe in Silber, Gold, Rotgold oder Anthrazit abgestimmt. Das creme- oder anthrazitfarbene Ziffernblatt brilliert in diesen Ausführungen mit Pergamenteffekt und verleiht dem Zeitmesser einen nostalgischen Look.Alternativ bietet die Ausführung mit silbernem Gehäuse und goldener Lünette einen eleganten Kontrast für einen noch strahlenderen Auftritt, der durch das glänzend blaue Ziffernblatt optimal abgerundet wird.Für eine präzise Zeit- und Datumsanzeige sorgt bei allen Varianten ein Automatikwerk W2318, auf welches der verschraubte Edelstahl-Glas-Boden Einblick gewährt. Tragekomfort ist Dank handgenähtem Echtlederarmband in verschiedenen Farbvariationen garantiert.Wer ausgefallenes Uhrendesign liebt, wird diesen außergewöhnlichen Zeitmesser lieben!Weitere Informationen gibt es auf <a href="http://otto-weitzmann.com/">www.otto-weitzmann.com</a>



Bildinformation: Die GRANDTIMER ist erhältlich in Silber, Gold, Rotgold, Schwarz oder Anthrazit