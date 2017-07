Online-Netzwerk für die Übersetzungsbranche mit neuem Feature

Pressemitteilung von Across Systems GmbH

(fair-NEWS) Karlsbad, 05. Juli 2017: In seinem Online-Netzwerk crossMarket will Across Systems Übersetzer, Übersetzungsunternehmen und Auftraggeber zusammenbringen. Ein neues Feature, das Job-Board, soll die Suche nach Übersetzungspartnern noch gezielter gestalten.

Auf dem Job-Board können Auftraggeber ihre Übersetzungsprojekte mit Hilfe von Vorlagen mit wenig Aufwand ausschreiben und sich von Bewerbern, also Übersetzern und Übersetzungsunternehmen, kontaktieren lassen. Dabei sind auch anonyme Ausschreibungen möglich. Bei mittlerweile über 10.000 Expertenprofilen ist die Chance groß, schnell und ohne viel Rechercheaufwand den passenden Übersetzungspartner zu finden.

Für die Sprachprofis ist die Suche nach interessanten Aufträgen mit dem Job-Board sehr unkompliziert. Die Nutzer haben die Wahl, sich entweder alle neuen Jobs anzeigen zu lassen oder nur jene herauszufiltern, die zum eigenen Profil passen. Auf seine unverbindliche Bewerbung hin wird der Übersetzer bzw. das Übersetzungsunternehmen vom Auftraggeber kontaktiert oder darüber informiert, wenn die Ausschreibung geschlossen wurde. Über crossMarket haben sich bereits zahlreiche Partnerschaften ergeben:

"crossMarket hat mir geholfen, neue Kunden auf sehr einfache Weise zu gewinnen: Ein aussagekräftiges Profil erstellen und sichtbar werden. Das ist für Selbstständige eine enorme Chance. Und ich freue mich sehr darüber, dass aus einzelnen Anfragen eine regelmäßige Zusammenarbeit entstanden ist. Das ermöglicht mir, für die Zukunft zu planen und meine Selbständigkeit zu sichern", so Sarah Elipot, Übersetzerin.



Tanja Wendling, Head of Marketing bei Across Systems, betont: "crossMarket ist keine Auktionsplattform und es findet keine Einmischung in Preisverhandlungen statt. Unser Ziel ist es, mit einer transparenten und vergleichbaren Darstellung der Kompetenzen und Anforderungen allen Akteuren im Übersetzungsprozess die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Das Job-Board ist ab sofort ohne zusätzliche Kosten für alle crossMarket-Mitglieder (Basic und Premium) verfügbar.

Interessierte finden auf



Leserkontakt Across:

Phone: +49 7248 925-425

info@across.net Karlsbad, 05. Juli 2017: In seinem Online-Netzwerk crossMarket will Across Systems Übersetzer, Übersetzungsunternehmen und Auftraggeber zusammenbringen. Ein neues Feature, das Job-Board, soll die Suche nach Übersetzungspartnern noch gezielter gestalten.Auf dem Job-Board können Auftraggeber ihre Übersetzungsprojekte mit Hilfe von Vorlagen mit wenig Aufwand ausschreiben und sich von Bewerbern, also Übersetzern und Übersetzungsunternehmen, kontaktieren lassen. Dabei sind auch anonyme Ausschreibungen möglich. Bei mittlerweile über 10.000 Expertenprofilen ist die Chance groß, schnell und ohne viel Rechercheaufwand den passenden Übersetzungspartner zu finden.Für die Sprachprofis ist die Suche nach interessanten Aufträgen mit dem Job-Board sehr unkompliziert. Die Nutzer haben die Wahl, sich entweder alle neuen Jobs anzeigen zu lassen oder nur jene herauszufiltern, die zum eigenen Profil passen. Auf seine unverbindliche Bewerbung hin wird der Übersetzer bzw. das Übersetzungsunternehmen vom Auftraggeber kontaktiert oder darüber informiert, wenn die Ausschreibung geschlossen wurde. Über crossMarket haben sich bereits zahlreiche Partnerschaften ergeben:"crossMarket hat mir geholfen, neue Kunden auf sehr einfache Weise zu gewinnen: Ein aussagekräftiges Profil erstellen und sichtbar werden. Das ist für Selbstständige eine enorme Chance. Und ich freue mich sehr darüber, dass aus einzelnen Anfragen eine regelmäßige Zusammenarbeit entstanden ist. Das ermöglicht mir, für die Zukunft zu planen und meine Selbständigkeit zu sichern", so Sarah Elipot, Übersetzerin.Tanja Wendling, Head of Marketing bei Across Systems, betont: "crossMarket ist keine Auktionsplattform und es findet keine Einmischung in Preisverhandlungen statt. Unser Ziel ist es, mit einer transparenten und vergleichbaren Darstellung der Kompetenzen und Anforderungen allen Akteuren im Übersetzungsprozess die Zusammenarbeit zu erleichtern.Das Job-Board ist ab sofort ohne zusätzliche Kosten für alle crossMarket-Mitglieder (Basic und Premium) verfügbar.Interessierte finden auf www.crossmarket.net alle Informationen über das Online-Netzwerk für Across-Nutzer.Leserkontakt Across:Phone: +49 7248 925-425info@across.net

Über die Across Systems GmbH



Across mit deutschem Hauptsitz in Karlsbad (bei Karlsruhe) und einer US-amerikanischen Niederlassung in Glendale (bei Los Angeles) ist Hersteller des Across Language Server, einer marktführenden Softwareplattform für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse im Unternehmen. Durch den Einsatz von Across können bei höherer Übersetzungsqualität und mehr Transparenz der Aufwand und somit die Prozesskosten innerhalb kürzester Zeit reduziert werden.



Der Language Server kann konform mit der ISO 17100:2015 für Übersetzungsdienstleistungen aufgesetzt werden. Die Across Systems GmbH ist zertifizierter Partner von Microsoft, wodurch die erfolgreiche Einführung der Microsoft-Technologien gewährleistet ist. Dank eines Software Development Kits (SDK) ist die Integration von Across in IT-Umgebungen problemlos möglich. Unterstützung hierfür bieten die Abteilung Business Services & Support bei Across und namhafte Systemintegratoren und Technologiepartner.



Im Rahmen der Produktentwicklung kooperiert Across mit internationalen Universitäten und Hochschulen. Auch mit namhaften Technologieunternehmen ( www.across.net/kunden-partner/partner/technologiepartner/ ) und Sprachdienstleistern ( www.across.net/kunden-partner/partner/uebersetzungsdienstleister/ ) setzt der Softwarehersteller seit Jahren auf partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Kunden von Across sind (Auszug): 1&1 Internet AG, Allianz Versicherungs AG, HypoVereinsbank, Miele, SMA Solar Technology AG, ThyssenKrupp u. v. m.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter www.across.net.

«Online-Netzwerk für die Übersetzungsbranche mit neuem Feature»

Im Stoeckmaedle 13-1576307 KarlsbadDeutschlandTelefon: +49 7248 925-412Anja Bergemanngood news! GmbH Marketing & PR ConsultingKolberger Str. 3623617 Stockelsdorfnicole@goodnews.deTelefon: +49 451 88199-12Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung