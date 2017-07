nexx.tv ist Finalist für den Microsoft Application Development Award 2017

(fair-NEWS) München, Deutschland - 05. Juli 2017 – Das Technologieunternehmen für Online Video Lösungen ist einer der Finalisten des diesjährigen Microsoft Application Development Awards.

Aus einer Gruppe von mehr als 2.800 Teilnehmern aus 115 Ländern weltweit wurden diverse Auszeichnungen in mehreren Kategorien

vergeben.

Unter den vielen internationalen Top-Partnern von Microsoft hat nexx.tv mit einer innovativen und technisch herausragenden Lösung basierend auf der Microsoft Azure Cloud die Jury überzeugt.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Finalist beim diesjährigen Microsoft Partner of the Year Award. Mit unserer cloud-basierten Online-Video Lösung haben wir eine der innovativsten und spannendsten Applikationen im Microsoft Azure Universum und betreiben diese heute bereits sehr erfolgreich für führende Medienunternehmen vor allem im deutschsprachigen Raum. Wir glauben, dass uns diese Auszeichnung helfen wird, auch international mit Partnern weiter zu wachsen. Wir bedanken uns bei Microsoft für das leidenschaftliche und professionelle Engagement innovative Lösungen und Unternehmen zu fördern und gemeinsam erfolgreich zu sein.“ so Dennis Beste, Founder nexx.tv.



„Unser Ökosystem innovativer Partner ist der Grundstein für die Implementierung von transformativen Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden", so Ron Huddleston Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp. "Wir freuen uns, dass nexx.tv als Finalist des Microsoft Development Awards 2017 ausgezeichnet ist. Der Microsoft Development Award zeichnet Microsoft-Partner aus, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und ausgeliefert haben.



Die Verleihung des Microsoft Application Development Awards 2017 findet am 10. Juli in Washington D.C., USA statt.