Wentronic erweitert sein Portfolio um Bildungsspielzeug der Marke UBTECH

- Zukunftsträchtige Sparte Bildungsspielzeug nun für D-A-CH exklusiv bei Wentronic erhältlich- Frustfreier Umgang mit UBTECH Robotern senkt kindliche Hemmschwelle beim Programmieren und stärkt MINT-Fähigkeiten wie Konstruktion undMathematik- Vereinfachte Programmiersprache "Blockly" schlägt Brücke zu Apple-Programmiersprache "Swift"- UBTECH Alpha 1 Pro und die interaktive Baukastensystem-Serie Jimu ab dem 17.07.17 für Händler verfügbarBraunschweig, 05. Juli 2017 - Wentronic sichert sich die Vermarktungsrechte der Marke UBTECH für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Braunschweiger Distributor für Elektronikzubehör setzt damit auf den Zukunftsmarkt Bildungsspielzeug. Wentronic bietet ab sofort die modulare Roboter-Baukastensystem-Serie Jimu Robot sowie den ersten humanoiden Roboter UBTECH Alpha 1 Pro an. "MINT-Fähigkeiten und Programmieren gehören zu den wichtigsten Kompetenzen, die sich Kinder und Jugendliche aneignen können. Das UBTECH-Konzept fördert das Erlernen auf einzigartige Weise - das ist zukunftsweisend. Mit der Sortimentserweiterung um den Bereich Bildungsspielzeug ermöglichen wir unseren Kunden, frühzeitig an dieser Entwicklung teilzuhaben", erläutert Markus Moser, Leiter Markenmanagement bei Wentronic.UBTECH schlägt die Brücke vom Spiel zum Lernen, nimmt Kindern die Angst vor dem Programmieren sowie wichtigen MINT-Fähigkeiten wie dem Konstruieren und Mathematik. Lernen während des Spielens ist unbewusst, und wird daher nicht mehr als Last, sondern als Spaß empfunden. Die UBTECH Produkte sind sowohl im privaten Bereich als auch für den Schuleinsatz geeignet.Spielend programmieren lernenDie magische Anziehungskraft von Technik und den natürlichen Entdeckergeist von Kindern nutzt UBTECH, um diese durch die Roboter an das Programmieren heranzuführen. Im eigenen Tempo und frustfrei erschließen sich Kinder so die Roboter-Baukastensysteme. Eine 3D-Schritt-für-Schritt-Aufbauanleitung und erste vorgefertigte Figurenvorschläge garantieren einen schnellen Einstieg. Eine kostenlose App (Android/iOS) führt die Kinder durch den Aufbau und schlägt erste Handlungsprogrammierungen für jedes Modell vor. Auch ist die App die Plattform der UBTECH Programmiersprache Blockly, die per Drag-and-Drop und mit Farbcodes funktioniert. Mit wenigen Fingerbewegungen erstellen Kinder mittels Blockly eigene Handlungen für den Roboter und eignen sich auf diese Art die Programmiersprache an. Die App setzt Blockly parallel auch in Swift, den bekannten Apple-Code, um, sodass die Kinder je nach Leistungslevel vom vereinfachten zum zukunftsrelevanten Programmiercode wechseln können.Das Wentronic PortfolioZur Markteinführung bietet Wentronic sechs UBTECH-Modelle an, darunter fünf Jimu Baukastensysteme sowie den Alpha 1 Pro. Der erste humanoide Familienroboter Alpha 1 Pro bewegt sich extrem flexibel. Sechzehn hochpräzise Roboter-Servomotoren ermöglichen eine akkurate Echtzeit-Steuerung aller Körperteile. Mit dem Alpha 1 Pro bietet Wentronic einen Roboter für alle Familienmitglieder - Alpha 1 Pro tanzt, macht Fitnessübungen und viele weitere Bewegungen auf Wunsch.Die Jimu Serie enthält fünf ausgewählte Roboter-Baukastensysteme. Alle Jimu Kits sind als pädagogisches Spielzeug mit Spaßfaktor konzipiert. Unterschiedliche Größen, Themenfelder und Schwierigkeitsgrade ermöglichen eine Auswahl nach individuellen Bedürfnissen, dem Alter und den Interessen des Kindes. Das Besondere: die Teile aller Baukastensysteme lassen sich miteinander kombinieren, und mit etwas Geschick zu ganz neuen, größeren Figuren kombinieren. Die Wentronic-Jimu-Familie besteht aus dem Jimu Mini Kit, dem Jimu Inventor Kit, dem Jimu Astrobot Kit, dem Jimu Explorer Kit und dem Jimu Tankbot Kit - dem ersten Jimu Roboter, der ein Raupenfahrwerk besitzt und via Infrarotsensor mit seiner Umwelt interagiert. Das innovative Bildungsspielzeug von UBTECH ist bereits vorbestellbar und ab dem 17.07.2017 für Händler über www.wentronic.com erhältlich.Über UBTECH:UBTECH Robotics ist der weltweit führende Hersteller für künstliche Intelligenz und humanoide Robotik. Das Unternehmen setzt einen Schwerpunkt im Zukunftsmarkt "Digitale Bildung und Programmieren". Interaktive Roboter-Baukastensysteme und Familien-Roboter von UBTECH sind Programmiertrainer und Spielzeug zugleich. Seit 2017 ist Wentronic exklusiver Distributor für die D-A-CH-Region. Weitere Informationen unter www.ubtrobot.com Über Wentronic:Die Wentronic-Gruppe ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus Braunschweig. Als Partner für Zubehör aus der Unterhaltungselektronik macht die Holding rund 50 Mio. EUR Jahresumsatz, beschäftigt ungefähr 230 Mitarbeiter an 6 Standorten in Europa sowie Asien und Australien und vertreibt mehr als 12.000 Artikel ab Lager. Über ein großes Handelsnetz ist Wentronic international vertreten.



