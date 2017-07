Mit dem Frühstück vorbeugen.

(fair-NEWS)

Sonne, Sommer, Hitze - da sehnt man sich nach einem erfrischenden Besuch am Badesee, im Freibad oder unter der heimischen Dusche. Doch nicht nur äußerlich tut eine Abkühlung gut....... Leider wird der Genuss des kühlen Nass bei hohen Temperaturen zu stark vernachlässigt.Ohne Flüssigkeit geht im menschlichen Körper überhaupt nichts: Sie dient als Baustoff, Lösungs-, Transport- und Kühlmittel. Die Nieren können nur mit ausreichend Flüssigkeit durchspült werden und somit sorgenfrei arbeiten. Bei zu geringer Flüssigkeitsaufnahme bleiben die Schadstoffe im Blut und werden nicht ausgeschieden. Sind die Wasserreserven des Körpers aufgebraucht, wird die Flüssigkeit aus dem Blut und dem Gewebe genommen. Die Folgen sind Muskelkrämpfe, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, nachlassende Konzentration oder auch Durchblutungsstörungen.Um einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt gewährleisten zu können sollte darauf geachtet werden, mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Geeignet sind Wasser, ungesüßte Tees, sowie mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte.Sowohl Durst, als auch Hunger sind für den Körper keine guten Ratgeber. Am besten beginnt der Tag, indem am Morgen bereits ausreichend getrunken und gegessen wird. Ein vernünftiges <a href="www.morgengold.de/live/">Frühstück</a> ist da unumgänglich.Damit der Stress des Alltags noch eine Pause machen darf, warten die Brötchen für das Frühstück bereits an der Haustür - direkt aus der Backstube, ofenfrisch und lecker! Verantwortlich sind hier die Morgengold Frühstücksdienste mit ihrem Service, backfrische Brötchen und Backwaren, zu bäckerüblichen Preisen, bis an die Haustür zu liefern. In den frühen Morgenstunden nehmen die Service-Fahrer der www.morgengold.de Frühstücksdienste in den jeweiligen Backstuben die ofenfrischen Brötchen und Backwaren in Empfang und bringen sie auf dem schnellsten Weg an ihre Bestimmungsorte, damit sie pünktlich beim Frühstück zur Verfügung stehen.Dem Körper wird mit Beginn des Tages durch das Frühstück der erste notwendige Energieschub geliefert. Damit die Flüssigkeitszufuhr nicht zu kurz kommt, kann die benötigte Tagesration bereits am Morgen bereitgestellt werden und während dem Frühstück mit Tee, Fruchtsaftschorle, aber natürlich auch duftendem Kaffee begonnen werden.Generell sollte darauf geachtet werden, dass sowohl das Gefühl von Durst, als auch von Hunger gar nicht erst aufkommt, da dies ein Signal des Körpers ist, um auf ein bereits bestehendes Defizit hinzuweisen.



Bildinformation: Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!