Drei Unternehmen aus Donaueschingen gleichzeitig mit dem DAA-Siegel ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Donaueschingen, der 2.7.2017Ein besonderes Ereignis gab es am 2. Juli 2017 für Bernhard Merz zu feiern. Er ist Inhaber der drei Firmen Retec-Merz, MEPlus und Elektro Sibold aus Donaueschingen. Diese drei Firmen wurden in einem feierlichen Rahmen mit dem Siegel „Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber“ geehrt.Die Firma Retec beging an diesem Tag 10-jähriges Jubiläum und hatte zu einem Festtag nach Titisee-Neustadt auf einem Biobauernhof geladen. Dabei wurde auch die Auszeichnung durch Steffen Tom, dem Geschäftsführer der C&M I Coaching und Management vorgenommen, dem Unternehmen, das das Siegel vergibt.DAA steht für „Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber“. Wichtigste Kriterien für die Auszeichnung sind dabei, dass sehr gute Werte bei anonymen Mitarbeiterbefragungen erreicht werden und eine eigene werteorientierte Personalführung entwickelt worden ist.Steffen Tom betonte in seiner kurzen Laudatio , dass Führung für Unternehmerinnen und Unternehmer eine große Herausforderung darstellt. „Der muss man sich jeden Tag stellen und menschlich, fair und leidenschaftlich mit Mitarbeitern umgehen. Bernhard Merz meistert diese Herausforderung, was an den überaus guten Werten in der anonymen Mitarbeiterbefragung deutlich,“ so Steffen Tom. Bernhard Merz dankte vor allem seinem Team. Führung mache manchmal Spaß, aber es gibt eben auch andere Tage. Aber er habe ein Team, das hinter ihm steht in Höhen und Tiefen.Steffen Tom fügt weiter hinzu, dass das Thema Personalgewinnung und -führung immer mehr zu einem brennenden Thema auch und gerade für kleinere und mittlere Handwerks-Unternehmen wird. Das Siegel ist eine Unterstützung, um sich als Arbeitgeber zu positionieren. Dabei spielt die Qualität des Unternehmens die entscheidende Rolle. Nur wer gute Werte und eine gute Strategie hat, wird sich erfolgreich am Markt positionieren können und so gute Fachkräfte gewinnen und auch langfristig behalten.Bernhard Merz sagte anlässlich der Auszeichnung: „Wir profitieren vor allem durch die substanzielle Arbeit am Unternehmen. Durch die Befragung, Auswertung und Strategieentwicklung sehen wir uns auf einem guten Weg.“Die drei Unternehmen Retec Merz, MEPlus und Elektro Sibold haben insgesamt fast 20 Mitarbeiter und sind vor allem auf die Elektroinstallation für private und gewerbliche Kunden und die Photovoltaik spezialisiert.Agentur:C&M I Coaching und Management UGist ein auf Strategieentwicklung, Coaching und Training spezialisiertes bayerisches Unternehmen, welches das Arbeitgebersiegel DAA - Deutschlands Ausgezeichnete Arbeitgeber verleiht.



Bildinformation: Bernhard Merz und Steffen Tom mit Mitarbeitern