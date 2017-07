(fair-NEWS) Ich habe sehr viele Naruto-Spiele gespielt. Am liebsten spiele ich ein Spiel namens Naruto Online. Man kann sagen, dass es sich sehr stark am Original orientiert und der Wiedererkennungswert sehr hoch ist. Ich denke, es wird allen Fans des Animes gefallen.



Die Accessoires sind mit dem vierten Juni-Update heute ins Spiel gekommen. Das Feature steht euch zur Verfügung, sobald ihr in Naruto Online das Level 44 erreicht habt. Accessoires sind keine simplen Items, die ihr bei Quests gewinnt oder im Loot findet, vielmehr müsst ihr für ein Accessoire 50 Fragmente zusammensetzen. Diese Fragmente sind aktuell nur über den Händler erhältlich, ob es später auch andere Wege geben wird, um an die Teile zu gelangen, ist ungewiss.



Sobald ihr die Fragmente beisammenhabt, könnt ihr das gewünschte Outfit im Accessoires-Tab (neben dem Kampfrobe-Menüpunkt) kombinieren. In diesem Fenster findet ihr Informationen über die Boni auf eure Attribute, die euch das Accessoire verleiht, also höhere Basiswerte für die Bereiche Leben, Angriff, Verteidigung, Nin-Jutsu und Widerstand sowie auf die Zusatzattribute Angriffstempo, Kritischer Treffer, Kritischer Schaden, Combo und Kontrolle. Jedes Accessoire bringt euch bestimmte Vorteile.



Ihr solltet genau überlegen, welche Verbesserung als Ergänzung zu eurem Charakter und Spielstil geeignet ist. Nachdem ihr mit den Fragmenten ein Accessoire in Naruto Online hergestellt habt, steht es euch permanent zur Verfügung. Es ist kein Verbrauchsgegenstand, der irgendwann verfällt.