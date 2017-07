(fair-NEWS)

Die Firma Zimmerbeutel legt hohen Wert auf die beste Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und investiert deswegen stetig in deren Weiterbildung. Aktuellstes Beispiel ist Karsten Kapp. Dieser besuchte die DWA-Veranstaltung vom 15.03.2017 - 17.03.2017 in Feuchtwangen.Die Schwerpunkte nach neuesten Europa-Richtlinien, wie die Verlegung und Prüfung von Leitungen, Kanalreinigung und Sanierungsverfahren wurden in drei Tagen den Teilnehmern näher gebracht. Nach abschließender Prüfung darf sich Herr Kapp nun "Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater" nennen.Wir gratulieren herzlichst und freuen uns über das Engagement und die Leistung unseres Mitarbeiters.



Bildinformation: Glückwunsch zur erreichten Zertifizierung