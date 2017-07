Wachstum für Westaustralien: Neue Produkte und steigende Besucherzahlen

(fair-NEWS)

(TCMG) München, 05.07.2017. Es wächst. Das touristische Angebot in Westaustralien unterliegt steter Neuerung. Das zeigt auch das aktuelle Fact Sheet von Tourism Western Australia (siehe Download unten).Die Hauptstadt Perth boomt weiter. In der sonnigsten Metropole Australiens haben seit 2012 zwanzig neue oder sanierte Hotels (wieder-)eröffnet. Hinzukommen jede Menge neue Bars und Restaurants sowie ein lebendiger Kulturbetrieb. Die neue Dynamik in der Stadt, die regelmäßig in die Top 10 der lebenswertesten Städte weltweit gewählt wird, kommt bei Besuchern gut an. Aber auch im restlichen Bundesstaat nimmt das Angebot an Unterkünften und Touren stetig zu. Viele westaustralische Anbieter haben neue Touren ins Programm mit aufgenommen, neue Firmen etablieren sich am Markt. Dies ist einerseits dem positiven Trend der Besucherzahlen und der damit steigenden Nachfrage zu verdanken. Gleichzeitig wirkt sich das immer vielfältigere Angebot positiv auf die Zahlen aus. Zwischen März 2016 und März 2017 stieg die Zahl der internationalen Besucher in Westaustralien um 9,1%. Insgesamt kamen 953.800 Gäste aus aller Welt. Aus Deutschland waren es 37.400 Gäste und damit 7,4% mehr als im Vorjahr. Im Dreijahresmittel sind es sogar 10% mehr Besucher aus Deutschland.Neue Hotels in PerthIn der Hotellandschaft in Perth bewegt sich was. Seit 2012 haben 20 neu gebaute oder sanierte Hotels in Perth und Umgebung eröffnet und damit 1.800 zusätzliche Hotelzimmer auf den Markt gebracht. In den nächsten vier Jahren werden 16 weitere neue oder umgebaute Hotels entstehen und dem Angebot so noch einmal 2.800 Zimmer hinzufügen. Dabei geht es sowohl um Qualität als auch Quantität. Das Angebot reicht von kleinen Boutique-Hotels über Luxus-Unterkünfte wie zum Beispiel dem Ritz-Carlton, das in Perth nach zehnjähriger Abwesenheit vom australischen Markt wieder ein Haus eröffnet, bis hin zu Ketten mit großen Namen wie dem Westin im östlichen CBD und den drei Hotels der DoubleTree-Gruppe. Zu den Häusern, die in den letzten zwölf Monaten eröffnet haben, gehören Aloft Hotel, Peppers Kings Square, Tribe Hotel, …So straft Perth diejenigen, die behaupten, es gäbe aufgrund des Bergbau-Booms nur überteuerte Hotelzimmer in der Stadt, endlich Lügen. Die täglichen Durchschnittspreise für eine Übernachtung waren 2016 bereits 16,5% günstiger als noch 2012 (Quelle: SRT Global data). Heute gibt es in Perth für Urlaubsreisende wieder viele attraktive Übernachtungsangebote und auch die Stadt selbst lohnt unbedingt einen Aufenthalt.Neue Touren und Anbieter im ganzen BundesstaatNicht nur in Perth, auch in Westaustraliens anderen touristischen Regionen „Australia’s Coral Coast“, „Australia’s North West“, Australia’s South West“ und „Australia’s Golden Outback“ tut sich einiges. An beliebten Aussichtspunkten gibt es neue Plattformen. Der Lookout an The Gap & Natural Bridge in Albany hat bereits eröffnet, im Kalbarri Nationalpark sollen die beiden „Skywalks“, die mehrere Meter in die Schlucht hineinragen werden, Ende 2017 eröffnen. Airnorth bietet in diesem Jahr zwischen Juni und September erstmals eine wöchentliche Direktverbindung von Darwin und Kununurra nach Perth an. Das Angebot an Erlebnissen mit Ureinwohnern vervielfältigt sich weiter, so ist in Perth zum Beispiel die Derbal Yerrigan Cruise in Begleitung eines Aboriginal Guides neu, Koomal Dreaming hat ein Schwesterunternehmen – Cape Cultural Tours – gegründet und mit Njaki Njaki Aboriginal Cultural Tours gibt es im Goldenen Outback ebenfalls einen neuen Anbieter. Für Fans von Walbeobachtungstouren hat Whale Watch WA gleich zwei neue Touren im Programm, eine Tour zu den Blauwalen vor der Küste von Perth und ab 2018 dann auch eine Tour zu den Orcas am Bremer Bay Canyon, einem marinen Hotspot, der erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde.Einen detaillierten Überblick über neue Touren, Anbieter und die Entwicklung des Hotelangebots in Westaustralien gibt das aktuelle Fact Sheet: http://bit.ly/NewProductsWesternAustralia2017-18



Bildinformation: Crown Towers, Crystal Club Terrace (c)Crown Towers