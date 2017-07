Application Delivery Services: Die Erik Sterck GmbH wird Partner von Avi Networks in Deutschland

(fair-NEWS)

Leonberg, 29.06.2017 - Geschwindigkeit und Agilität sind wesentliche Treiber der digitalen Transformation. Der Datacenter-Spezialist Erik Sterck GmbH (www.eriksterck.de) ergänzt sein Leistungsangebot deshalb ab sofort mit den Lösungen von Avi Networks.Mit der Elastic Application Services Fabric des Software-Anbieters aus Santa Clara (USA) unterstützt das Systemhaus mit Sitz in Leonberg seine Kunden gezielt bei der Flexibilisierung durch automatisierte und schnellere Bereitstellung von Applikationen in Hybrid-Cloud-Umgebungen.Die Avi Vantage Plattform bietet hoch automatisierte L4-L7 Netzwerkdienste wie beispielsweise Load Balancing, Application Analytics, bedarfsabhängige Skalierung und Sicherheitsfunktionen (u.a. DDoS Protection und Web Application Firewall) für On-Premises- und Public-Cloud-Anwendungen. Die softwarebasierte Lösung lässt sich auf Standard x86 Servern, VMs und Containern betreiben und ergänzt somit klassische und insbesondere moderne Microservices-Anwendungsarchitekturen.Zusammengefasst lassen sich die Mehrwerte der Lösung wie folgt darstellen:- 100 % softwarebasiert - lauffähig auf jedem x86 Server, VMs oder Container; keine proprietäre Hardware- Einfache Integration in Public- und Private-Cloud-Plattformen, SDN und Container-Lösungen- Automatisierung durch 100 % REST APIs und Self-Service für Entwickler- Deutlich schnellerer Applikations-Rollout und automatische Skalierung- Unterstützung bei der Lösung von Problemen innerhalb von Minuten durch End-to-End Applikations-Transparenz- Durch bedarfsgerechte Skalierung kein Over-Provisioning- Nutzungsabhängiges, flexibles Lizenz-Preismodell- Signifikante Senkung der BetriebskostenMehr Informationen zur Erik Sterck GmbH unter www.eriksterck.deMehr Informationen zu Avi Networks unter www.avinetworks.comÜber Avi NetworksAvi Networks ist der Experte für automatisierte Application Delivery Services in Multi-Cloud-Umgebungen. Das Fundament ist die offene und flexible Avi Vantage Platform. Sie stellt agile Software-Defined Application Services wie moderne Lastverteilung, End-to-End-Application-Analytics, Autoscaling-Prognosen sowie spezielle Sicherheitsfeatures für Rechenzentren und Cloud-Architekturen bereit - für Anwendungen auf herkömmlichen x86-Servern, in virtuellen Maschinen oder Containern.Viele Forbes-Global-2000-Unternehmen aus der Technologie-, Medien- und Finanzdienstleistungsbranche setzen auf Avi Networks. Sie verbessern mit den Enterprise-Lösungen die Performance ihrer Anwendungen, ermöglichen das einfache Hinzufügen von Services zu ihren Applikationen und senken die Gesamtbetriebskosten (TCO) um bis zu 70 Prozent.Weitere Informationen gibt es unter www.avinetworks.com und https://twitter.com/avinetworks.



Bildinformation: Erik Sterck (links) und Oliver Batz, Erik Sterck GmbH