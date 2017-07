Toshiba bringt ultradünne Tecra X40-D Premium Business-Notebooks mit IR-Kamera auf den Markt

(fair-NEWS)

Neuss, 5. Juli 2017 – Ab sofort ist die neue 14 Zoll (35,6 cm) Business-Notebook-Reihe Toshiba Tecra X40-D in Deutschland verfügbar. Mit zunächst zwei Modellvarianten Tecra X40-D-10R und Tecra X40-D-10J bietet die Toshiba Europe GmbH speziell anspruchsvollen Geschäftsanwendern, die einen größeren Teil ihrer Arbeitszeit unterwegs verbringen, die perfekten Geräte. Beide Notebooks verfügen unter anderem über eine IR-Kamera zur sicheren Authentifizierung über die Gesichtserkennung. Die Preise (UVP inkl. MwSt.) betragen in Deutschland 1.669 Euro (Tecra X40-D-10J) bzw. 2.019 Euro (Tecra X40-D-10R).Durch und durch sicher – IR-Kamera inklusiveUm die Sicherheit unternehmenskritischer Daten zu gewährleisten, verfügen die Tecra X40-D-Modelle über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel über das SecurePad™ mit Fingerabdruckleser oder eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung, die Windows Hello und Intel® Authenticate unterstützt. Ein zentrales Sicherheitsmerkmal der Toshiba Business Notebooks ist zudem das selbstentwickelte BIOS, das den unerlaubten Zugriff durch Dritte ausschließt.Schlank und edel im Magnesium-GehäuseBeide Premium Notebooks zeichnen sich durch ein extrem schlankes und leichtes Design aus. Die Gehäusehöhe beträgt nur 16,9 Millimeter und das Gewicht leichte 1,25 Kilogramm. Dank des Onyx-blauen Chassis mit hellgoldenen Scharnieren und Hairline-Finish erweisen sich die Geräte beim Kundentermin vor Ort wie auch im Büro zudem als echter Blickfang. Das Gehäuse der Notebooks ist aus Magnesium gefertigt. So überzeugen die 14 Zöller, gerade im mobilen Gebrauch, durch eine ausgesprochene Stabilität und Stoßfestigkeit.Schnell und leistungsfähig mit Touch-DisplaysDie neuen Modelle verfügen über kapazitive 14 Zoll (35,6 cm) Full-HD Touch Displays mit In-Cell-Touch-Technologie, die ein besonders leichtes Gewicht ermöglicht. Der Unterschied beider Varianten besteht im Prozessor sowie in der SSD- und Arbeitsspeicher-Größe. Die Toshiba Tecra X40-D-10R ist mit einer Intel® Core™ i7-7500U CPU, einer 512 GB SSD sowie 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher ausgestattet. Bei der Toshiba Tecra X40-D-10J profitiert der Anwender von einer Intel® Core™ i5-7200U CPU, einer 256 GB SSD und einem 8 GB DDR4 großen Arbeitsspeicher. Bei den SSDs handelt es sich um besonders schnelle PCI Express SSD (Peripheral Component Interconnect Express Solid State Disk) Modelle. Die innovative Hybrid Air Cooling Technologie sorgt zudem für einen sehr niedrigen Energieverbrauch bei maximaler Leistung. So kann der Anwender bis zu 11 Stunden mobil arbeiten, ohne auf einen externen Stromanschluss angewiesen zu sein. Die neuen Notebooks arbeiten mit Windows 10 Pro.AnschlussvielfaltBeide Toshiba Tecra X40-D-Modelle sind mit vielen praktischen Schnittstellen ausgestattet. Darunter befinden sich jeweils zwei USB Type-C™ Anschlüsse , ein USB 3.0- sowie ein HDMI-Port und ein MicroSD-Slot. Zudem verfügen sie über einen integrierten SmartCard Reader. Für noch mehr Bedienkomfort und Anschlussvielfalt lassen sich die Notebooks mit dem Toshiba Thunderbolt™ 3-Dock verbinden.Top Sound und hintergrundbeleuchtete TastaturFür professionelle Präsentationen mit eingebundenen Videos integriert Toshiba hochwertige harman/kardon® Stereo-Lautsprecher und DTS Sound™ Software in die neuen Notebooks. So liefern sie eine überragende Klangqualität. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur ermöglicht ein komfortables Tippen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn bei der Präsentation beispielsweise das Licht gedimmt ist.Toshiba Reliability GuaranteeUm die unternehmerische Planungssicherheit zu gewährleisten, profitieren Anwender bei den neuen Geräten von der einzigartigen Toshiba Reliability Guarantee . Sollte das Gerät im ersten Jahr nach Kauf zum Garantiefall werden, erhält der Kunde sowohl den vollen Kaufpreis des Notebooks als auch das kostenlos reparierte Gerät zurück. Hierfür ist lediglich eine Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb des Geräts nötig.Platinum Support ServiceDie Leistungen innerhalb des Toshiba Platinum Support Service stellen sicher, dass Produktivitätsverluste so gering wie möglich gehalten werden. Dreh- und Angelpunkt ist der Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Ein von Toshiba zertifizierter Hardware-Spezialist wird dabei durch einen kenntnisreichen Telefonservice unterstützt, der bereits im Vorfeld versucht, die Probleme zu identifizieren und zu lösen. Für den umfassenden Schutz sensibler Daten verbleiben die Festplatte oder SSD beim Kunden im Haus. Abgerundet wird der Platinum Support Service durch einen persönlichen Account Manager und ein individuelles Supportportal zur Verwaltung der Mobilgeräte. Um das Ausfallrisiko proaktiv zu senken, kann durch die Ferndiagnose zudem der Status der Geräte erfasst werden. Das Angebot ist für alle Kunden zugänglich, an deren Standorten der Service angeboten wird, unabhängig davon, wo das Notebook gekauft wurde.Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.Über ToshibaDie Toshiba Corporation, ein „Fortune Global 500“ Unternehmen, gliedert ihre hochentwickelten elektronischen und elektrischen Produkte und Systeme in drei Kerngeschäftsfelder: Energie, die den Alltag sicherer und sauberer gestaltet; Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sicherstellt und Storage für die Stärkung der modernen Informationsgesellschaft. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future“, betreibt Toshiba ihr weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu formen, in der Menschen überall als geschützte Gemeinschaft leben und sich wohlfühlen können.Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und umfasst heute ein globales Netzwerk aus 550 Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar (5,6 Billionen Yen) und über 188.000 Mitarbeitern (Stand: 31. März 2016).Die Toshiba Europe GmbH (TEG) mit ihrer Zentrale in Neuss, Deutschland, ist ein Tochterunternehmen der Toshiba Corporation, Tokio und Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation, Tokio.Weitere Informationen über die Digital Products & Services von Toshiba sind unter www.toshiba.de/ erhältlich. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht oder auf der Toshiba Homepage unter dem LinkPressekontaktFlutlicht GmbHGila Griesbach / Laura KochannekAllersberger Str. 185 G90461 NürnbergTel.: +49 911 / 47 49 5 - 0Fax: +49 911 / 47 49 5 - 55toshiba@flutlicht.bizFacts & FiguresToshiba Tecra X40-D-10J, Tecra X40-D-10R• Display: 14 Zoll (35,6 cm) Toshiba Full-HD bzw. Full-HD-Touch-Display (entspiegelt), Auflösung: 1.920 x 1.080 mit In-Cell-Touch Technologie• Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit• Grafik: Intel® HD Grafik 620• Konnektivität: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, Bluetooth 4.2, Wireless Wide Area Network (WWAN) in Kürze verfügbar, 2x Thunderbolt™ 3-Ports• Kamera: IR-Kamera mit Dual-Mic für Windows Hello und Intel® Authenticate• Farbe: Onyx-blau im Hairline FinishToshiba Tecra X40-D-10J, Tecra X40-D-10R• Abmessungen: 333 x 229 x 16.9 mm• Gewicht: 1,25 kgToshiba Tecra X40-D-10J• Prozessor: Intel® Core™ i5-7200U Prozessor der siebten Generation (2,7 / 3,5 Turbo GHz)• Speicher: 8GB DDR4 (2.133 MHz), max. Speicherausstattung: 32 GB, 256 GB PCIe SSDToshiba Tecra X40-D-10R• Prozessor: Intel® Core™ i7-7500U Prozessor der siebten Generation (2,7 / 3,5 Turbo GHz)• Speicher: 16 GB DDR4 RAM (2.133 MHz), max. Speicherausstattung: 32 GB, 512 GB PCIe SSD



Bildinformation: Flutlicht GmbH