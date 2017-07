Fit in den Herbst mit dem Pure Salt Luxury Hotel Garonda

(fair-NEWS)

München/Mallorca, 05. Juli 2017 - Das Hotel Pure Salt Garonda ist das erste Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca, das nach einer Komplettrenovierung im Winter 2014/2015 nun 5 Sterne, statt vorher 4 Sterne, trägt. Es bietet den perfekten Ausgangspunkt für leichte Wandertouren zum Beispiel entlang des Tramuntana Gebirges. Sie führen hoch hinauf, tief hinunter oder flach an Mallorcas Steilküste entlang. Am Ende locken Buchten mit mehr als 20 Grad Wassertemperatur.Die Serra de Tramuntana gehört im Herbst den Wanderern und eignet sich bestens für einen Besuch. Auf den 1100 Quadratkilometern bietet die Gebirgskette fast alles, was Naturliebhaber brauchen. Die Unesco hat die Gipfel und Schluchten, Hänge und Buchten 2011 unter Schutz gestellt. Zahlreiche Buchten auf Mallorca locken auch im Herbst noch mit milden 20 bis 24 Grad Wassertemperatur. Die kleinen Steinstrände von Estellencs, Banyalbufar, Port des Canonge oder Estaca sind sehenswert. Die Halbtagesausflüge zu den kleinen Buchten sind Teil mallorquinischer Lebensart und bei den Einheimischen sehr beliebt. Wer absolut ungestört wandern und schwimmen will, sollte eine Tour während der Woche unternehmen.Das Pure Salt Garonda, liegt in direkter Strandlage an der Playa de Palma und ist der geeignete Ort für Leute, die walken, joggen oder radeln möchten. Die weitläufige Promenade zwischen Hotel und Strand ermöglicht es dem Gast, die Meernähe zu genießen. Das Hotel auch organisiert direkt vor Ort jegliche Art von sportlichen Aktivitäten. Am 29. Oktober 2017 findet direkt in Playa del Palma der zweite Palma Beach Lauf "10k" statt, der von Pure Salt Luxury Hotels gesponsert wird. Jeder Gast des Hotels der teilnimmt erhält ein eigenes Pure Salt NIKE T-Shirt.Mallorca hat sich mittlerweile auch international im Bereich des Radsports einen Namen gemacht. Team Telekom oder Freizeitgruppen - alle Radfans finden ihre Lieblingsstrecke und genau die passende Herausforderung. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Radreisenanbieter Odwin www.odwinfietsreizen.nl/ unterstützt das Hotel professionelles Radfahren und Radtraining. Beide Hotels verfügen über E-Bikes, die gegen eine Gebühr (10,00 EUR pro Stunde oder 25,00 EUR pro Tag) ausgeliehen werden können.Über Pure Salt Luxury Hotels:Die Marke Pure Salt Luxury Hotels umfasst zwei 5-Sterne-Hotels auf der spanischen Ferieninsel Mallorca. Beide Häuser sind Erwachsenenhotels, die sich durch ihre exklusive Lage, modernes Design und eine ruhige, mediterrane Atmosphäre auszeichnen.Pure Salt Port Adriano liegt auf einer Klippe oberhalb des von Philippe Starck gestalteten Yachthafens in Calvià im Südwesten der Insel. Die 94 Zimmer und Suiten verfügen alle über einen eigenen, großzügigen Balkon mit Meerblick. Das Restaurant des Hotels, Adriana, verwandelt lokale Produkte in mediterrane Köstlichkeiten mit internationalen Einflüssen. Das O Spa verfügt über fünf Behandlungsräume, Pool, Sauna, türkisches Bad und Sinnesdusche.Pure Salt Garonda liegt direkt am Strand der Playa de Palma und ist die ideale Kombination aus Stadt- und Strandhotel mit urbanem Charme. Das Hotel verfügt über 118 Gästezimmer und 31 Suiten. Es hat direktem Zugang zum Strand, Spa, Gourmet Restaurants und bietet kundenorientierten Service und persönliche Gästebetreuung.Geöffnet: 17.2. bis Ende November 2017Weitere Informationen unter www.puresaltluxuryhotels.com/de/



Bildinformation: Pure Salt Garonda Premium Seaview