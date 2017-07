reventix GmbH erreicht 2. Stufe im Wettbewerb "Großer Preis des Mittelstandes"...

(fair-NEWS)

Der Berliner VoIP-Telfonie Anbieter reventix schafft es zunächst auf die Juryliste und somit die 2. Stufe des Wettbewerbes "Großer Preis des Mittelstandes" der Oskar-Platzelt-Stiftung. Die Prämierung mit dem begehrten Preis im Herbst rückt damit näher.Berlin, 29. Juni 2017 - Schon mehrfach ist die reventix GmbH für seine innovativen Dienstleistungen und Services rund um die virtuelle Telefonie nominiert und ausgezeichnet worden. 2017 geht es für den Berliner Innovationsführer um den "Großen Preis des Mittelstandes".Das Unternehmen wird dabei in seiner Gesamtheit und in seiner Rolle innerhalb der Gesellschaft anhand von 5 ausschlaggebenden Kriterien, wie "Modernisierung und Innovation", bewertet. Nur hervorragende Leistungen in allen Bereichen ermöglichen ein Weiterkommen im Wettbewerb.Die Oskar-Platzelt-Stiftung fördert auch im 23. Jahr des Wettbewerbs eine Kultur der Selbständigkeit sowie einen gesunden Mittelstand und eine starke Wirtschaft. Die Juryliste bildet die 2. Runde, in die es lediglich 893 von knapp 5.000 nominierten Unternehmen geschafft haben.Nun entscheiden 12 Regionaljurys und 2 Sonderjurys bis Juli über die Finalisten und Vergabe des renommierten Preises. Doch erst bei den Preisverleihungen im September und Oktober werden die Preisträger bekannt gegeben. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob sich reventix mit seinem Kerngeschäft der virtuellen Telefonanlagen und zukunftsfähigen Diensten gegen die starke Konkurrenz durchsetzen kann.



Bildinformation: reventix GmbH. einfach. clever. verbunden.