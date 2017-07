Vision eines automatisierten Vertriebsstatus-Reportings wird wahr

(fair-NEWS)

DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Mainz ist die älteste deutsche Immobilien-Leasing-Gesellschaft. Sie finanziert neben Immobilien auch Transport- und Energieprojekte und Spezialprodukte. Die SAP Consultants von Infocient erstellten ein Vertriebsstatus-Reporting, das automatisiert monatliche Berichte erstellt und ein ausgefeiltes Berechtigungskonzept beinhaltet. Bei steigender Transparenz konnte gleichzeitig der monatliche Arbeitsaufwand stark verringert werden.Wie lassen sich Vertriebsstatus-Reports einfacher erstellen?Die Vision für das eigene Vertriebsstatus-Reporting war, Berichte zu erstellen, die die erforderlichen Daten automatisch laden und aufbereiten.- Aussagen beispielsweise zu aktuellen Verkaufschancen sollten sowohl aktuell als auch sinnvoll und bedarfsgerecht zusammengestellt und gestaltet sein.- Datenveränderungen, wie Umbuchungen, sollten mit wenigen Klicks möglich und transparent nachvollziehbar sein.- Außerdem sollten die Berichte nicht mehr per E-Mail an einen Teilnehmerkreis verschickt werden, sondern über die Datenbanklösung mit einem ausgearbeiteten Berechtigungskonzept.Applikation mit Integrierter Planung und SAP Design Studio als LösungDie SAP Berater von Infocient konzipierten im September 2016 ein geeignetes Datenmodell und stimmten es mit dem Fachbereich ab.Eine weitere Anforderung bestand darin, Daten für das Berichtswesen einfacher ändern zu können.Die Lösung bestand in einer Applikation mit Integrierter Planung (BW-IP) und SAP DesignStudio als Frontend-Tool auf BW on HANA.Im Oktober war die Implementierung, für die BW on HANA Objekte genutzt wurden, bereits umgesetzt und konnte vom Fachbereich getestet werden.Wie arbeiten die Mitarbeiter mit der Lösung?Für das Reporting schulte Infocient die Mitarbeiter des Fachbereichs Unterneh-menssteuerung. Das versetzte diese in die Lage, selbständig Berichte auf Basis von Analysis for Office aufzubauen. Ein SAP-Experte von Infocient coachte die Mitarbeiter bei der Erstellung der ersten Berichte.Fazit - Vorteile der neuen Vertriebsstatus-Reporting-LösungDAL verfügt nun über eine Datenbanklösung aus einem Guss, die- Daten für das Vertriebsstatus-Reporting monatlich vollautomatisch lädt und für Berichte aufarbeitet- Datenveränderungen mit wenigen Klicks ermöglicht- über ein ausgefeiltes Berechtigungskonzept verfügt, das von den Fachbereichsmitarbeitern selbst gepflegt wird und- mit Hilfe von „Opportunity Reporting“ Verkaufschancen planen kann.- Insgesamt senkte die neue Lösung den monatlichen Arbeitsaufwand beträchtlich.Die SAP Berater von Infocient steuerten und dokumentierten das Projekt und schulten die Mitarbeiter.Holger Hein, Abteilungsleiter IT bei DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, zieht ein positives Fazit: „Mit Hilfe der Berater von Infocient ist es uns gelungen, einen doch sehr komplexen Report in kurzer Zeit auf die neuen strategischen Produkte (Design Studio, Analysis for Office) der SAP umzustellen. Eine Integration in das Web-Portal ermöglicht uns, in Verbindung mit einem entsprechend hinterlegten Berechtigungskonzept, einen zentralen und empfängerorientierten Zugriff auf das Reporting“.



Bildinformation: Logo Infocient Consulting GmbH