Die immer tanzt - die neue Hitsingle von Nicole Freytag

Nicole Freytag arbeitet hart und mit großer Freude an ihrem neuen Album."Meine Seele schwingt nun wieder verstärkt für meine Schlagerfreunde und Fans." Und nun ist mit "Die immer tanzt" ihre neue Single da.Wer gedacht hat, dass die Sängerin sich eine kleine musikalische Auszeit gönnte, irrt.In den letzten drei Jahren kümmerte sie sich intensiv um andere Projekte.Unter anderem war sie mit dem Italiener Francesco auf Tournee und erreichte mit ihrer Country-Musik Erfolge über dem großen Teich."Lay Back" wurde unerwartet mit Doppelgold belohnt.Und ihr drittes Projekt? Sie ist Mama von zwei süßen Zwillingsmädchen geworden. Ihr ganz persönlicher Lebens-Doppelhit.Sie könnte schweben vor Glück.Also tanzt sie musikalisch in die Sommerzeit."Die immer tanzt" lässt Nicole's Stimme in völlig neuem Sound erstrahlen und ist schon mal ein Vorgeschmack und Ausblick auf ihr Album.Hier nun eine Auskopplung aus ihrem Album der Titel " Die immer tanzt " in 2 Versionen:1. Die immer tanzt (Radio Mix)2. Die immer tanzt (Remix)Das Lied ist bei allen gängigen Musik-Downloadportalen kaufbar.Künstlerin: Nicole Freytag - Sängerin & ModeratorinLied: Die immer tanztMusik: Roland HäringText: Andre Martin HellerVerlag: Streeetlife Studios e.K./CoCo MelodyLabel: Hitmix Music - Erich ÖxlerBildquelle: DTVmusicMehr Infos zu Nicole Freytag gibt es im Internet unter www.nicole-freytag.de und bei Ihr auf Facebook



