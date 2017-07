Pressemitteilung von Tomasi Sulu‘Ape

Tomasi Sulu"ape - Mitglied einer angesehenen samoanischen Tätowierer-Dynastie - erläutert die polynesische Tattookunst im Disney-Film "Vaiana"

(fair-NEWS) Disney hat es wieder getan: Mit "Vaiana" trägt das Filmstudio abermals dazu bei, eine Gesellschaft so in Szene zu setzen, dass Kulturverständigung stattfindet. In diesem Film geht es um das Mädchen Vaiana, das auf einer fiktiven Insel in Polynesien lebt. Die Dorfbewohner sowie der Gott Maui, der ebenfalls Protagonist ist, tragen typisch polynesische Tattoos. "Diese haben in der polynesischen Kultur keine ästhetischen Beweggründe, sondern sind Symbole, die die eigene Familie, Kultur und Gesellschaft widerspiegeln", berichtet der Tattoomeister Tomasi Sulu"ape.



Nachdem Sulu"ape aus seinem persönlichen Tiefpunkt während einer Reise den samoanischen Tätowiermeister Paulo Sulu"ape kennenlernte, machte er sich nach einigen weiteren Reisestationen auf nach Polynesien, um Paulo dort zu treffen. Tomasi Sulu"ape blieb lange auf der Insel und lernte die Familie Sulu"ape kennen. Viele Meister der samoanischen Tätowierkunst gehören zu den Sulu"apes und auch Tomasi entdeckte seine Leidenschaft für traditionelle samoanische Tatau - wie diese im Polynesischen genannt werden. Er wurde Teil der Familie Sulu"ape, dort wie ein Sohn in die samoanische Gemeinschaft aufgenommen und lernte das Handwerk von der Pike auf.



Der Film "Vaiana" hat den Tattookünstler begeistert, vor allem: "dass die Tattoos von jemandem angelegt wurden, der ganz genau weiß, wie samoanische P"ea aussehen". Das macht die Tattoos der Dorfbewohner stimmig und authentisch. Bis auf Maui, er trägt verschiedene Stile mehrerer pazifischer Völker. Mit diesem Film schafft es Disney, auch schon bei jungen Filmfreunden ein Interesse und ein Verständnis für die Tattookultur Polynesiens zu wecken.



Bildinformation: Tattookunst im Disney-Film „Vaiana“ – Tomasi Sulu’ape: Dahinter steckt mehr als nur hübsche Muster.

Nach vielen Reisen und Aufenthalten in den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt, traf Tomasi in Barcelona jemanden, der ihn tief beeindruckte und nicht losließ. Er folgte den Spuren dieses Mannes - Sua Sulu"ape Paulo - nach Neuseeland, die Suche nach ihm führte ihn schlussendlich nach Samoa, wo glückliche Fügungen ihn mit der Familie dieses Mannes zusammenbrachten, der Familie Sulu"ape. Auf Samoa ist diese Familie bekannt für ihre vererbte traditionelle samoanische Tätowierkunst.



Hier wurde er Mitglied der Familie Sulu"ape und an die traditionelle samoanische Tattookunst herangeführt, lernte die Technik sowie die Tradition. Nachdem er zehn Jahre gereist war, kehrte er nach Deutschland zurück. Seitdem trägt er die traditionelle samoanische Tätowierkunst mit großer Verantwortung in die Welt. Dazu zählt, dass er Treffen für Künstler, Tätowierer und Freunde wie Interessierte organisiert, häufig zu Gast auf Tattoo Conventions ist, wo er vor Publikum tätowiert und Tätowierer aus der ganzen Welt empfängt, um einen Austausch zu ermöglichen.



Zusätzlich ist er auch Referent an den Universitäten Freiburg, Wien und Zürich für Ethnologie und Anthropologie. Damit möchte er Kulturen zusammenbringen und für Verständnis sorgen. Als Mitglied der Black Crack Sessions, der National Tattoo Association of America und der Pacific Tattoo Association of Australia, hat er internationale Tattoo Events organisiert, darunter die dritte Samoanische Convention in Erinnerung an Sua Sulu"ape Paulo in Apia. Darüber hinaus setzt er seine Kunst mittlerweile in Designs, Kundenprojekten, Kunst und Fashion um.

«Mehr als nur hübsche Muster»

