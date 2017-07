Schokolade neu erfunden - zuckerfreier Genuss mit gutem Gewissen

(fair-NEWS)

Ab und zu etwas zu naschen oder ein süßer Snack kann Balsam für die Seele sein. Auch Diabetiker, die auf ihre Zuckerwerte achten müssen, oder Menschen, die wegen ihrer Figur oder aus gesundheitlichen Gründen eine kohlenhydratreduzierte bzw. ketogene Ernährung bevorzugen, können sich weiterhin ohne schlechtes Gewissen diese kleinen Genussmomente gönnen. TAVARLIN bietet hierfür zarte Schokoladenprodukte, Schoko-Riegel und -Dragees, die mit besonderen Zuckern gesüßt wurden und den Blutzuckerspiegel weniger belasten. Die Schokoladenriegel bieten in fünf Geschmacksrichtungen leckere Abwechslung:- exotisch: Kokos,- erfrischend: Mint-Erythritol,- fruchtig: Himbeere,- herb-nussig: Cranberry-Pistazie und- säuerlich-scharf: Ingwer-Limette.Die Schoko-Dragees sind mit Schokomasse fein ummantelte- Mandeln,- Cranberries oder- Sauerkirschen.Was macht die TAVARLIN-Schokolade so besonders?Die Schoko-Riegel und -Dragees verbinden geschmacklichen Genuss mit funktionellen Inhaltsstoffen. Durch die Verwendung niedrig-glykämischer und zahnschonender Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Genuss weniger stark als beim Verzehr herkömmlicher Schokolade. Zudem enthält die patentierte Schokomasse (Europäische Patent Nr. EP2590514) neben einem Kakaoanteil von mindestens 54% Kakaoanteil weitere wertvolle Zutaten wie antioxidatives Vitamin E und eine Extraportion des Ballaststoffes Inulin. Last but not least sind die Schokoladen laktose- und glutenfrei und werden ohne gentechnisch veränderte Bestandteile hergestellt.IsomaltuloseDie Basis des Süßgeschmacks bildet Isomaltulose, ein Zweifachzucker, der aus Traubenzucker (Glukose) und Fruchtzucker (Fruktose) zusammengesetzt ist. Anders als bei herkömmlichem Haushaltszucker werden die Einzelzucker während der Verdauung nur verzögert freigesetzt und dadurch langsam ins Blut abgegeben. Der Blutzuckerspiegel bleibt somit vergleichsweise flach und die Freisetzung des Wachstumsfaktors Insulin gering. Mit 32 % ist der glykämische Index daher auch nur halb so hoch wie der von Haushaltszucker. Auch die Zähne werden dank Isomaltulose nicht angegriffen, da kariesverursachende Bakterien nicht in der Lage sind, den Zucker zu verwerten und zu zahnschmelzschädigenden Säuren umzuwandeln.GalactoseUnterstützt wird Isomaltulose durch den Einfachzucker Galactose, der in der Natur vor allem als Bestandteil des Milchzuckers vorkommt. Galactose hat den besonderen Vorteil, dass die Zellen den Zucker auch unabhängig von dem Hormon Insulin aufnehmen und verwerten. So bleibt neben dem Blutzuckerspiegel (glykämischer Index 20 %) auch der Blutspiegel an dem Wachstumsfaktor Insulin flach und gerade veränderte Zellen erhalten keinen zusätzlichen Wachstumsanstoß.Doch nicht nur das: Die Demenz- und Alzheimerforschung ist mittlerweile auf den interessanten Zucker aufmerksam geworden. Dank der Insulin-unabhängigen Verwertung ist Galactose gerade für Gehirnzellen eine willkommene Energiequelle. Diese kann auch dann noch genutzt werden, wenn die grauen Zellen im hohen Alter gegenüber dem Insulinsignal abstumpfen und zunehmend die Fähigkeit verlieren, Traubenzucker zu verwerten.TocotrienoleHinter dem antioxidativem Vitamin E verbergen sich diverse Substanzen: vier verschiedene Tocopherole und vier verschiedene Tocotrienole. Tocotrienole werden auch als "ungesättigtes" Vitamin E bezeichnet und sind deutlich wirksamer als die "gesättigten" Tocopherole. So besitzen sie beispielsweise eine etwa 40- bis 60-fach höhere antioxidative Wirkung und damit eine noch stärkere Fähigkeit, schädliche Radikale im Körper zu entschärfen. Tocotrienole sind in der Natur leider vergleichsweise rar und kommen vor allem in exotischen Ölen wie rotem Palmkernöl, Traubenkernöl und Preiselbeerkernöl vor. TAVARLIN setzt daher den Tocotrienol-reichen Palmkernextrakt Tocomin® ein.InulinInulin ist ein Ballaststoff, der in der Natur vor allem in Chicoree, Artischocke, Spargel, Knoblauch und Zwiebeln vorkommt. Wie bei jedem Ballaststoff fehlen dem Körper für dessen Verdauung die passenden Enzyme, so dass dieser durch den Darm wandert und schließlich von der Darmflora verwertet wird. Durch den Einsatz des unverdaulichen Ballaststoffs wird der Blutzuckeranstieg nach dem Genuss der Schokoladenprodukte zusätzlich gebremst.Der Umstieg auf eine kohlenhydratreduzierte Ernährung bedeutet für viele den Verzicht auf liebgewonnene Speisen - das muss mit den Schokoladeprodukten von TAVARLIN nicht sein. Die Broschüre<a href="www.tavarlin.de/wordpress/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/Brosch%c3%bcre%20Schokolade-170303web.pdf"> "Schoko-Riegel & -Dragees - niedrig-glykämischer Genuss mit gutem Gewissen"</a> präsentiert - als Download oder Flyer zum Bestellen - auf einen Blick, was TAVARLIN Schokoladenprodukte so einzigartig macht. Kostenfreie gedruckte Exemplare z. B. zum Auslegen oder zur Weitergabe an Kunden können unter info@tavarlin.de bestellt werden.Auch über die Schokoladen hinaus bietet TAVARLIN eine breite Auswahl an kohlenhydratarmen Alternativen alltäglicher Lebensmittel an - von Brot und anderen Beilagen, über süße und herzhafte Brotaufstriche, gesunde Knabberalternativen bis hin zu erstklassigen Zutaten zum gesunden und kohlenhydratreduzierten Kochen und Backen.



Bildinformation: Tattookunst im Disney-Film „Vaiana“ – Tomasi Sulu’ape: Dahinter steckt mehr als nur hübsche Muster.