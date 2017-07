Ferne Genüsse zu Hause erleben

(fair-NEWS)

Bremen - Warum in die Ferne schweifen, wenn man sich die orientalische Küche mit ihren duftenden Gewürzkompositionen, wie Ras el Hanout (marokkanische Gewürzmischung), Garam Masala (indische Gewürzmischung) und Baharat (afrikanische Gewürzmischung) und viele andere würzige Zutaten, einfach nach Hause holen kann. Der Bremer Gewürzhandel und die Bremer Kochbuchautorin Sabine Beuke nehmen Sie mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise und präsentieren verträgliche und kohlenhydratarme Rezepte im Kochbuch „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“.Alle Kochanleitungen sind mit den orientalischen Gewürz- & Kräutermischungen aus dem Bremer Gewürzhandel gezaubert und verhelfen den Gerichten zu wahren Duft- und Geschmackserlebnissen. Alle Rezepte sind sie nach dem Low Carb Prinzip (weniger Kohlenhydrate) entwickelt und ohne Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, um Verdauungsprobleme zu vermeiden.Aus der Bücherecke vom Bremer Gewürzhandel:Scheherazades verträgliche LOW CARB KücheAutorin: Sabine BeukeISBN 978-3-7347-3759-62. AuflageVerlag: Books on Demand3,99 EuroAuch als eBook verfügbar für 2,49 Euro, bei diversen online-Händler.Beschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Alle Rezepte haben keine Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen. Alle Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip - kohlenhydratarme Ernährung - entstanden, mit raffinierten Zutaten aus dem Bremer Gewürzhandel gezaubert und der orientalischen Küche angepasst.Jetzt zum Schmökern, liegt es in der Bücherecke vom Bremer Gewürzhandel, das Kochbuch „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“! Die folgenden Kochbücher, stammen ebenfalls aus der Feder von der Bremer Autorin Sabine Beuke, „Low Carb bei Reizdarm“ und „Vier Jahreszeiten Low Carb“ sind ab sofort auch im Bremer-Gewürzhandel ausgelegt.Besuchen Sie doch mal den Bremer Gewürzhandel: Leipziger Straße 85 in 28215 Bremen, oder falls Fragen vorhanden, über diese Rufnummer zu erreichen: 0421/30 644 70 oder schauen Sie mal online vorbei: https://www.bremer-gewuerzhandel.de Quelle: Bremer Gewürzhandel



Bildinformation: sabinebeuke.de-Scheherazade-Bremer Gewürzhandel