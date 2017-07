Feiern bis das Christkind kommt: Mit AZIMUT Hotels bereits jetzt die nächste Weihnachtsparty planen

(fair-NEWS) Frankfurt am Main, 5. Juli 2017 – Bereits im Sommer freuen sich viele wieder auf Weihnachten: Daher hat AZIMUT Hotels schon am 23. Juni 2017 mit einer Pre-Christmas-Party den Startschuss für die schönste Zeit des Jahres gegeben. Bei Iced-Glühwein, Bratapfelbowle und Zimteis zelebrierten zahlreiche Gäste ihre Vorfreude auf das Fest der Liebe. Dabei kann es nie zu früh sein, Events rund um Weihnachten zu planen – die großzügigen Räumlichkeiten der AZIMUT Hotels in Köln, München, Dresden und Berlin eignen sich nicht nur optimal für Weihnachtsfeiern, sondern auch für Meetings, Seminare und Tagungen.



• AZIMUT Hotel Cologne

Nur fünf Kilometer vom Kölner Messezentrum und drei Fahrtminuten vom Hauptbahnhof entfernt, befindet sich das AZIMUT Hotel Cologne. Fünf multifunktionale und klimatisierte Konferenzsäle für bis zu 100 Personen mit W-LAN sowie technischer Ausstattung auf höchstem Niveau inklusive Whiteboard, Beamer und Rednerpult erlauben es, verschiedenste Veranstaltungen mit individuellen Anforderungen durchzuführen. Maßgeschneiderte Verpflegungsangebote mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten sowie stärkende Kaffeepausen runden das Event im AZIMUT Hotel Cologne ab.

• AZIMUT Hotel Munich

Bis zu 270 Personen finden in den fünf geräumigen, 2014 komplett renovierten Konferenzräumen des AZIMUT Hotel Munich Platz, das nur drei Kilometer von der Messe München entfernt ist. Ausgestattet mit moderner Tagungstechnik und großen Panoramafenstern schaffen die Räumlichkeiten ein harmonisches Umfeld, um den Geist zu entspannen und die Kreativität zu fördern. Reichhaltige Kaffeepausen sowie individuell zugeschnittene Buffets oder Menüs sind die optimale Grundlage für eine kurze Erholung während erfolgreicher Tagungen und Meetings.

• AZIMUT Hotel Dresden

Die drei Konferenzräume für bis zu 50 Personen des AZIMUT Hotel Dresden sind ideal geeignet für Geschäfts- und Freizeitveranstaltungen aller Art. Einen guten Start in den Tag garantiert ein reichhaltiges Frühstück – nach Wunsch herzhaft oder leicht. Mittags genießen Gäste im Restaurant „Puccinni Ristorante Italiano“ traditionelle italienische Speisen. Nach der Veranstaltung lädt dann die Hotelbar dazu ein, in lockerer Atmosphäre den Tag Revue passieren zu lassen.

• AZIMUT Hotel City South Berlin

Das viergeschossige AZIMUT Hotel Berlin City South befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin Schönefeld, dem zukünftigen Berliner Zentralflughafen BBI / Berlin Brandenburg International und der Gropius-Passagen, eines der größten Einkaufszentren Europas – und somit ideal gelegen für Geschäftsmeetings und Freizeitevents. Drei geräumige Meetingräume bieten Platz für bis zu 50 Personen. Ein eigener Pausenraum und die optionale Terrassennutzung garantieren auch während der Erholungsphasen eine ruhige Atmosphäre. Unterschiedliche Verpflegungsangebote – vom Drei-Gang-Menü bis zum abwechslungsreichen Buffet – sowie stärkende Kaffeepausen mit herzhaften Snacks und Kuchen sorgen für ein gelungenes Event.