Taurusgebirge Auf spannenden Pfaden Antalya erkunden

(fair-NEWS)

(NL/7443426116) Frankfurt/Antalya, 05. Juli 2017*** Einen Aufenthalt in Antalya genießen viele Besucher am liebsten an einem der traumhaften Strände. Doch nicht nur entlang seiner Mittelmeerküste bietet die Region die ideale Urlaubskulisse. Wer seinen Urlaub aktiver gestalten und dabei unvergessliche Eindrücke von der Landschaft Antalyas mitnehmen möchte, sollte sich auf den Weg in das Taurusgebirge im Norden der Region begeben.Auf einem Streifzug durch die artenreiche Flora und Fauna finden Wanderer, neben einem atemberaubenden Ausblick über das Gebirge, Ruhe und Entspannung. Trotz seiner weitläufigen Landschaft leben im Taurusgebirge zahlreiche Einheimische. Viele der dortigen Bewohner sind Hirten und Nomaden, die sich über jeden Gast freuen, der ihren Weg kreuzt.In dem Gebirgszug kommen nicht nur Wanderfreunde und Bergsteiger auf ihre Kosten, denn auf über 1.500 Kilometern finden sich Tropfsteinhöhlen, Staudämme und Badeseen für Entdecker. Abenteuerlustige können Abschnitte mit einem Flug im Gleitschirm oder mit dem Kajak den Gebirgsbach hinunter erkunden.Wer Antalyas Schönheit auf weniger Höhenmetern erleben will, startet im Südwesten des Taurusgebirges und wandert entlang der Küste auf dem Lykischen Weg. Der mehr als 500 Kilometer lange Wanderweg erstreckt sich von Fethiye bis nach Hisarçandir kurz vor der Stadt Antalya. Seinen Ursprung hat der Fernwanderweg als Route für Händler und Karawanen. Auf dem Weg können Zwischenstopps an zahlreichen Stränden und Städten entlang der Küste eingelegt werden, die durch einzelne Pfade verbunden sind. Für eine bessere Orientierung haben Wanderer diese Wege mit kleinen Steinmännchen eigenständig gekennzeichnet, die vor allem in den unwegsameren und unberührten Streckenabschnitten hilfreich sind.Wer sich von Antalya aus in Richtung Taurusgebirge oder auf den Lykischen Weg begeben und trotzdem nicht auf einen luxuriösen Aufenthalt verzichten möchte, kann mit Bentours im Royal Seginus***** in Antalya-Lara übernachten. Eine Woche im Doppelzimmer mit Ultra All Inclusive, z. B. ab München am 24.10.2017 ab 536* Euro pro Person.*Preise und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.Weitere Informationen unter <a href="www.antalyadestination.com" title="www.antalyadestination.com"> www.antalyadestination.com</a>



Bildinformation: Taurusgebirge Auf spannenden Pfaden Antalya erkunden