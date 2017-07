Von Kunden empfohlen: eprimo ist "heißer Tipp" für Freunde und Kollegen

(fair-NEWS)

- Auszeichnung als Strom- und Gasversorger- Rund 370.000 Kundenstimmen ausgewertetNeu-Isenburg, 5. Juli 2O17. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money hat in einer groß angelegten Studie für 72 Branchen ermittelt, welche Unternehmen von den Verbrauchern am häufigsten weiterempfohlen werden (Heft 27/2017). eprimo gehört zur Spitzengruppe aller Unternehmen und erreicht jeweils Platz zwei in den Sparten bundesweiter Strom- und bundesweiter Gasversorger. Die Studie belegt: eprimo ist für seine Kunden ein "heißer Tipp".Über 80 Prozent der Verbraucher in Deutschland vertrauen laut einer Nielsen-Studie auf Tipps von Freunden und Bekannten. Die Kunden von eprimo empfehlen ihren Energiediscounter überdurchschnittlich oft weiter. Focus-Money zeichnet eprimo deshalb mit dem Prädikat "Von Kunden empfohlen - Hohe Weiterempfehlung" aus."Das größte Kompliment für unsere Mitarbeiter"Die Studie ergab, dass jeder Strom- oder Gaskunde von eprimo seinen Energielieferanten im Schnitt mindestens einmal persönlich Freunden, Bekannten oder Kollegen weiterempfohlen hat. "Die hohe Weiterempfehlung belegt das Vertrauen unserer Kunden und ist das größte Kompliment, das die Kunden unseren Mitarbeitern machen können", freut sich Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.900 Unternehmen auf dem PrüfstandDie Online-Studie zum Weiterempfehlungsverhalten wurde im April vom Kölner Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue in Zusammenarbeit mit Focus-Money durchgeführt. Die Wissenschaftler fragten Teilnehmer eines repräsentativen Online-Panels, bei welchen Anbietern sie selbst Kunde sind und welche sie bereits im privaten oder beruflichen Umfeld tatsächlich weiterempfohlen haben. Gleichzeitig wurde ermittelt und gewichtet, wie groß das soziale Netzwerk des Kunden ist und ob er zu den Meinungsführern in seinem Umfeld zählt. Auf Basis dieser Studienergebnisse bestimmten die Forscher mit einer wissenschaftlich fundierten Methode für jeden einzelnen Anbieter einen sogenannten Empfehlungsscore. Auf dem Prüfstand standen rund 900 Unternehmen, insgesamt werteten die Fachleute rund 370.000 Kundenurteile aus.



Bildinformation: Quelle: eprimo GmbH