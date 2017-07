Top 18 Flughäfen für Mallorca-Liebhaber

(fair-NEWS) Berlin, 5. Juli 2017 - Täglich fliegen durchschnittlich mehr als 700 Maschinen von und nach Palma de Mallorca, über ein Drittel davon transportiert deutsche Touristen. fromAtoB, der führende deutsche Online-Vergleichsdienst für Züge, Flüge, Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten, hat untersucht, von wo aus man am günstigsten Richtung Mallorca abhebt.



Massive Preisunterschiede zwischen einzelnen Flughäfen



Im bundesdeutschen Durchschnitt kosten Hin- und Rückflug 150,41 Euro, wobei der Rückflug mit durchschnittlich 80,41 Euro deutlich schwerer zu Buche schlägt als der Hinflug (70,00 Euro). Extreme Unterschiede treten im direkten Vergleich einzelner Flughäfen zu Tage: Tief in die Tasche greifen müssen Reisende, die von Dresden, Berlin-Tegel oder Erfurt abheben möchten, hier kosten Hin- und Rückflug rund 200 Euro. Dahingegen fliegt man ab Köln/Bonn und Hamburg extrem günstig. Hier kostet die Hin- und Rückreise 113 bzw. 121 Euro.



Die Top 18 Mallorca-Flughäfen (inkl. Durchschnittspreis für Hin- u. Rückflug)



1.Köln/ Bonn 113,13 Euro

2.Hamburg 121,44 Euro

3.Karlsruhe/ Baden-Baden 123,38 Euro

4.Frankfurt-Hahn 129,06 Euro

5.Bremen 132,25 Euro

6.München 133,63 Euro

7.Weeze 140,38 Euro

8.Frankfurt am Main 141,13 Euro

9.Saarbrücken 144,81 Euro

10.Leipzig/ Halle 145,13 Euro

11.Düsseldorf 145,50 Euro

12.Dortmund 146,31 Euro

13.Berlin-Schönefeld 148,88 Euro

14.Nürnberg 162,31 Euro

15.Hannover 166,00 Euro

16.Dresden 198,44 Euro

17.Berlin-Tegel 200,31 Euro

18.Erfurt 215,91 Euro



Ferienzeiten haben weniger Einfluss auf Flugpreise als erwartet



Untersucht wurden die Flugpreise sowohl vor, während, als auch nach den Schulferien im jeweiligen Bundesland der Flughäfen. Hierbei fällt auf, dass der durchschnittliche Flugpreis mit Beginn der Sommerferien nur gering ansteigt. "Meist liegt der Preisunterschied zwischen Flughäfen mit und ohne Ferien bei weniger als 10 Euro. Somit lohnt es sich überwiegend nicht, für den Abflug in den Mallorca-Urlaub einen weiter entfernten Flughafen zu wählen.", weiß fromAtoB Geschäftsführer Gunnar Berning. Es gibt



Fälle, in denen Flüge während der Ferienzeiten günstiger sind als davor oder danach. "Ab Hamburg oder Dortmund findet man aktuell z.B. noch Flüge nach Palma innerhalb der Schulferien für 24 Euro.", verrät Berning.



Der Wochentag ist der entscheidende Faktor



Der Abflugtag hat einen weitaus größeren Einfluss auf den Flugpreis als die Sommerferien. "Allen, die in diesen Sommer nach Mallorca fliegen möchten, kann ich raten nach Flügen unter der Woche zu schauen. Diese sind weitaus günstiger als Flüge an Freitagen, Samstagen oder Sonntagen.", so Berning "Hier lassen sich Einsparungen von bis zu 50 Prozent machen."



Methode



Für die Studie wurden Flüge von 18 deutschen Flughäfen nach Palma de Mallorca und zurück ausgewertet. Dafür wurden die 14 größten Flughäfen Deutschlands (nach aktuellen Passagierzahlen) ausgesucht, sowie vier kleinere Flughäfen, um möglichst viele Bundesländer und Regionen abzudecken. Pro Flughafen und Richtung wurde für 9-12 Daten der preiswerteste Flug auf der Route über fromAtoB.de gesucht. Die Termine wurden so gewählt, dass sie Daten vor, während und nach den Ferien umfassten.