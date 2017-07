Comparting 2017: Dokumentenverarbeitung auf dem digitalen Prüfstand

(fair-NEWS)

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Dokumentenerstellung und –verarbeitung aus? Mit dieser zentralen Frage moderner Kundenkommunikation beschäftigt sich das Comparting am 9. und 10. November 2017 in Böblingen. Unter dem Motto „Digitalizing Communication! Digitalizing Business Processes!“ beleuchtet das internationale Fachforum die verschiedenen Aspekte eines Omnichannel-Dokumenten- und Output-Managements.Erwartet werden hochkarätige Referenten aus dem In- und Ausland, die ihre Sicht auf das Thema darlegen und praxisnah von ihren Erfahrungen berichten. Dabei wird es auch um DocBridge Impress gehen, Comparts neue Software für die gleichberechtigte Erstellung von Dokumenten für den seitenorientierten Druck, fürs Web, für mobile Endgeräte sowie für das Medium E-Mail.Die skalierbare Lösung, die alle physikalischen und digitalen Kanäle bedient, vereinigt die wichtigsten internationalen Standards für die Erstellung und Formatierung von Dokumenten unter einem Dach.Noch mehr als in den Vorjahren schärft der Fachkongress seinen internationalen Charakter. Dafür spricht auch die Liste der Referenten, darunter Humanis (Health) aus Frankreich und der US-amerikanische Dienstleister Broadridge (Finance). Generell rechnen die Organisatoren des Comparting mit einer steigenden Zahl ausländischer Besucher, vor allem aus Frankreich. Daher wird es wie in den Vorjahren wieder einen speziellen Track für den französischen Markt geben.Ab sofort ist die Registrierung für das Comparting unter www.compart.com/de/comparting-2017 möglich.Dort erscheinen in Kürze auch die vollständige Agenda sowie Neuigkeiten rund um das Comparting.



Bildinformation: Comparting 2017 - Internationaler Fachkongress für Dokumenten- und Output-Management