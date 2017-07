Fertighaushersteller Bien-Zenker macht glücklich

(fair-NEWS) Schlüchtern +++ Bien-Zenker, einer der führenden Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern, ist zur "Happy Brand" gekürt worden. Zwar kann man Glück nicht kaufen, aber mit der richtigen Marke kann man sich als Kunde durchaus seinen persönlichen Glücksmoment schaffen. Etwa beim Hausbau mit Bien-Zenker. Als einziges Unternehmen der Fertighausbranche ist Bien-Zenker als "Happy Brand", also als Marke, die Menschen glücklich macht, aus der gleichnamigen Studie von Deutschland Test und "Focus Money" hervorgegangen ("Happy Brands" 2017, in "Focus" 11/17). Für die Studie haben die Macher mehr als 14 Millionen Online-Nennungen zu mehr als 1.500 Marken aus 87 Branchen und Produktgruppen aus dem Zeitraum von Dezember 2015 bis November 2016 ausgewertet. Anhand dieser Daten ermittelten die Studienautoren die Marken, die sich besonders gut darauf verstehen, ihren Kunden einen ganz besonderen Glücksmoment zu bescheren.



Bien-Zenker macht den Traum vom Fertighaus wahr



Unter den 16 in der Studie berücksichtigen Fertighausanbietern gelang einzig Bien-Zenker der Sprung ins Spitzenfeld der "Happy-Brands". "Mit jedem Haus, das wir bauen, machen wir eine Baufamilie glücklich, indem wir ihren Traum vom eigenen Haus ganz genau so verwirklichen, wie sie ihn immer geträumt haben", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer bei Bien-Zenker. "Das geht nur, weil wir vom ersten Beratungsgespräch über die individuelle Planung bis hin zum Aufbau der Häuser immer die Wünsche und Vorstellungen der Bauherren vor Augen haben und unser bestmögliches tun, diese in perfekter Qualität umzusetzen." Für Ihr individuelles Fertighaus finden Sie weitere Informationen unter: https://www.bien-zenker.de/haeuser.html

