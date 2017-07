Vereinsexpress.de hat alles im Bereich Fußball

(fair-NEWS) Fußball ist die beliebteste Sportart Deutschlands. Millionen von Menschen lieben diesen Sport - ob als Freizeitkicker mit den Freunden oder als Mitglied im Verein! Mittlerweile hat sich Vereinsexpress.de zu DEM Ansprechpartner überhaupt für Vereinsequipment entwickelt. Dazu gehört natürlich für alles die Kategorie Fußball, bei der für den Kunden wirklich keine Wünsche offenbleiben.

Weil es im Fußball extrem wichtig ist, dass sowohl die Vereine als auch die Fußballer immer optimal ausgestattet sind, hat es sich Vereinsexpress.de zur Aufgabe gemacht, eine extrem breit aufgestellte Fußballkategorie aufzubauen, die wirklich jeden Kunden - ob Platzwart, Trainer oder Spieler - in vollem Maße zufrieden stellt.

Aus diesem Grunde befinden sich in der Kategorie "Fußball" nicht nur Artikel, die der Spieler braucht, um beispielsweise am Trainingsbetrieb teilnehmen zu können, wie Trainingsbekleidung, Taschen und Fußballschuhe, sondern auch Equipment, welches benötigt wird, um den ganzen Vereinsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Hierzu gehören unter anderem eine große Auswahl an Fußballtoren und Ballfangzäune.

Da sich in der Kategorie sehr viele Artikel befinden und eine gute Übersicht dementsprechend sehr wichtig ist, wurde die Seite so gestaltet, dass man sich perfekt zurechtfindet. In der linken Spalte wurde die Kategorie nochmals in einzelne Unterkategorien unterteilt. Die Filterfunktion ermöglicht es, die gesuchten Artikel noch schneller zu finden. Hierbei kann man beispielsweise nach Produktgruppen, Produktart, Hersteller und Preis filtern.

Weitere Infos unter: <a href="https://www.vereinsexpress.de/fussball/">https://www.vereinsexpress.de/fussball/</a>