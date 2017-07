(fair-NEWS)

Frankfurt, 05.07.2017 – Mit 4.584.807 Millionen Besuchern in 2016 gehörten die Balearen zu den Top-Reisezielen der Deutschen – und auch in diesem Jahr erwartet der spanische Archipel im Mittelmeer ähnliche Zahlen. Mehr und mehr Reisende sind nicht nur auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen und Entspannung, sondern streben auch während ihres Urlaubs einen gesunden Lebensstil an. Einen Weg der Prävention von körperlicher und mentaler Erschöpfung bietet der Wellness-Tourismus: Ein Bereich, der weltweit gefragt ist und für die Balearen enormes touristisches Potenzial birgt.Am Meer oder in ruhiger Umgebung bieten moderne Spa- und Wellness Zentren mit Fachkompetenz maßgeschneiderte Programme für ihre Gäste mit erstklassigem Service und Spitzengastronomie an. Innovative Behandlungsmethoden wie Balneotherapie oder Thalassotherapie komplettieren das Angebot. Nicht nur für das seelische Wohl ist gesorgt, sondern auch für das leibliche: Eine Vielzahl von Restaurants folgen dem Gesundheitstrend und arbeiten ausschließlich mit regionalen, gesunden Produkten der Saison.Die Symbiose aus ganzjährig angenehmen Temperaturen, unberührter Natur, erstklassigem Komfort und gesundem Genuss bieten optimale Voraussetzungen, um neue Kraft zu schöpfen.



Bildinformation: Die Balearen – Ein Zufluchtsort für Körper und Geist